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Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с
Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с
Гололед, сильный ветер и мокрый снег принес на Кубань ранее предсказанным синоптиками холодный атмосферный фронт. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T12:27
2026-11-29T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Гололед, сильный ветер и мокрый снег принес на Кубань ранее предсказанным синоптиками холодный атмосферный фронт.В воскресенье регион накрыл мокрый снег, на дорогах местами гололед. Сильный морозный ветер с порывами 15-20 м/с, а на Азовском побережье - 21-23 м/с, а от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с вызывает сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель со снежными заносами на дорогах.Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря в столице Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. Кубань оказалась с холодной стороны атмосферного фронта, протянувшегося в широтном направлении вдоль южной границы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, кубань, краснодарский край, погода, шторм, гололед
Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с
Холодный фронт принес на Кубань снегопады и ураганный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Гололед, сильный ветер и мокрый снег принес на Кубань ранее предсказанным синоптиками холодный атмосферный фронт.
В воскресенье регион накрыл мокрый снег, на дорогах местами гололед. Сильный морозный ветер с порывами 15-20 м/с, а на Азовском побережье - 21-23 м/с, а от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с вызывает сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель со снежными заносами на дорогах.
"В среднем по региону температура воздуха ночью составит 0…-5, днем -3…+2. В горах — до -5 и ночью, и днем. Холоднее всего будет на Черноморском побережье -1…-6 в ночное и дневное время, а на участке от Джубги до Магри 0…+5", - сообщает Краснодарский ЦГМС.
Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря в столице Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. Кубань оказалась с холодной стороны атмосферного фронта, протянувшегося в широтном направлении вдоль южной границы страны.
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