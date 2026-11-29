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Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с

Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Снежный апокалипсис на Кубани: снегопад и ветер до 35 м/с

Гололед, сильный ветер и мокрый снег принес на Кубань ранее предсказанным синоптиками холодный атмосферный фронт. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T12:27

2026-11-29T12:27

2026-11-29T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Гололед, сильный ветер и мокрый снег принес на Кубань ранее предсказанным синоптиками холодный атмосферный фронт.В воскресенье регион накрыл мокрый снег, на дорогах местами гололед. Сильный морозный ветер с порывами 15-20 м/с, а на Азовском побережье - 21-23 м/с, а от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с вызывает сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель со снежными заносами на дорогах.Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря в столице Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. Кубань оказалась с холодной стороны атмосферного фронта, протянувшегося в широтном направлении вдоль южной границы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кубань, краснодарский край, погода, шторм, гололед