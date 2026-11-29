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Снег и гололедица: в воскресенье в Крыму похолодает
Снег и гололедица: в воскресенье в Крыму похолодает - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Снег и гололедица: в воскресенье в Крыму похолодает
В воскресенье в Крыму станет еще холоднее. Местами пройдет снег, а ветер усилится до 27 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще холоднее. Местами пройдет снег, а ветер усилится до 27 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +2...4.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь и снег. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +5, днем от 0 до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Снег и гололедица: в воскресенье в Крыму похолодает
В Крыму в воскресенье ожидается снег и гололедица на дорогах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще холоднее. Местами пройдет снег, а ветер усилится до 27 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. Пройдет небольшой, в отдельных районах до умеренного, мокрый снег, снег, на дорогах образуется гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1; днем -2…+3, на ЮБК ночью и днем до +5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +2...4.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь и снег. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +5, днем от 0 до +5 градусов.
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