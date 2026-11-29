https://crimea.ria.ru/20261129/situatsiya-so-svetom-v-krymu-kogda-dadut-elektrichestvo-1161481678.html

Что со светом в Крыму: какие города и поселки отключены

Что со светом в Крыму: какие города и поселки отключены - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Что со светом в Крыму: какие города и поселки отключены

В Крыму по команде федерального системного оператора с 7 утра введены ограничения режима потребления электрической мощности. В связи с этим ограничена подача... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T09:51

2026-11-29T09:51

2026-11-29T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму по команде федерального системного оператора с 7 утра введены ограничения режима потребления электрической мощности. В связи с этим ограничена подача электроэнергии потребителям, сообщают власти полуострова.Так, отключения коснулись центра Феодосии и ее пригородов, сел Раздольненского и Первомайского районов, множество улиц отключено в Евпатории, обесточена часть Алушты, где на некоторых улицах обещают появления света ближе к 13.00.Отключениями затронут Симферополь и Симферопольский район, Бахчисарай и Бахчисарайский район, Белогорский и Кировский районы. Временно электричество не подается в поселок Нижнегорский и поселок Николаевка Симферопольского района.Ориентировочно до 12 часов обесточен Судак, часть Джанкоя – до 13.00, микрорайоны Бахчисарая – до 13.00. нет света в селах Добровской долины. Свет там обещают дать в 15.00, как и на некоторых улицах и в пригороде Евпатории, части Симферополя, которая подверглась отключениям в районе 9 утра.28 ноября председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет работу специалистов, из-за этого время отключения потребителей увеличивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261128/vosstanovlenie-krymskogo-mosta-khusnullin-rasskazal-o-resheniyakh-1161473889.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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