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Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно
Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно
Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 5 неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после этого в социальных сетях стали появляться видео, РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T08:11
2026-11-29T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 5 неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после этого в социальных сетях стали появляться видео, на которых трясется здание аэропорта, осыпаются осколки стекла, а пассажиры спешат укрыться в безопасном месте.Также произошел прорыв водопровода в международном аэропорту Лос-Анджелеса после землетрясения, следует из видео, распространяемого в соцсетях.На кадрах видно, как вода льется с потолка в зону ожидания пассажиров возле выхода на посадку. Позднее аэропорт Лос-Анджелеса сообщил РИА Новости, что работает в штатном режиме."Осмотр летного поля аэропорта Лос-Анджелеса завершен, никаких проблем не выявлено. Полеты осуществляются в штатном режиме", - заявили в аэропорту.И добавили, что хотя сообщений о пострадавших или серьезных повреждениях не поступало, проверки инфраструктуры продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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лос-анджелес, сша, землетрясение, в мире, новости, сейсмология
Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно
Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 5 неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после этого в социальных сетях стали появляться видео, на которых трясется здание аэропорта, осыпаются осколки стекла, а пассажиры спешат укрыться в безопасном месте.
Также произошел прорыв водопровода в международном аэропорту Лос-Анджелеса после землетрясения, следует из видео, распространяемого в соцсетях.
На кадрах видно, как вода льется с потолка в зону ожидания пассажиров возле выхода на посадку. Позднее аэропорт Лос-Анджелеса сообщил РИА Новости, что работает в штатном режиме.
"Осмотр летного поля аэропорта Лос-Анджелеса завершен, никаких проблем не выявлено. Полеты осуществляются в штатном режиме", - заявили в аэропорту.
И добавили, что хотя сообщений о пострадавших или серьезных повреждениях не поступало, проверки инфраструктуры продолжаются.
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