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Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно

Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Сильное землетрясение в Лос-Анджелесе - что известно

Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 5 неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после этого в социальных сетях стали появляться видео, РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T08:11

2026-11-29T08:11

2026-11-29T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 5 неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после этого в социальных сетях стали появляться видео, на которых трясется здание аэропорта, осыпаются осколки стекла, а пассажиры спешат укрыться в безопасном месте.Также произошел прорыв водопровода в международном аэропорту Лос-Анджелеса после землетрясения, следует из видео, распространяемого в соцсетях.На кадрах видно, как вода льется с потолка в зону ожидания пассажиров возле выхода на посадку. Позднее аэропорт Лос-Анджелеса сообщил РИА Новости, что работает в штатном режиме."Осмотр летного поля аэропорта Лос-Анджелеса завершен, никаких проблем не выявлено. Полеты осуществляются в штатном режиме", - заявили в аэропорту.И добавили, что хотя сообщений о пострадавших или серьезных повреждениях не поступало, проверки инфраструктуры продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, сша, землетрясение, в мире, новости, сейсмология