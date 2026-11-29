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Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Китае

Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Китае - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Школьники из России завоевали шесть медалей на математической олимпиаде в Китае

Российские школьники завоевали шесть медалей Китайской национальной олимпиады по математике. Об этом сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T16:11

2026-11-29T16:11

2026-11-29T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российские школьники завоевали шесть медалей Китайской национальной олимпиады по математике. Об этом сообщает правительство России.При этом в правительстве подчеркивают, что все награжденные - участники сборной России, которых в делегации всего шесть. И все они завоевали медали Chinese Mathematical Olympiad, CMO 2026.Одну медаль завоевал Савва Дятлов, учащийся лицея "Вторая школа" имени В.Ф.Овчинникова (Москва). Серебряные медали у Виктора и Дмитрия Титовых, Михаила Будянского, Георгия Шкурихина из президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга и Олега Фендерова из физтехнического лицея имени Капицы города Долгопрудный."Поздравляю наших "звездочек" – юных математиков – с заслуженными медалями! Это награды мирового уровня. Символично, что они получены в преддверии Дня математика: успех подтверждает, что в нашей стране традиционно сильная математическая школа. Поздравляю учителей и наставников с достижениями и приближающимся праздником! Благодарю их и родителей за вклад в ребят. А самим школьникам желаю развиваться в выбранном направлении, двигаться дальше, предлагать новые решения и технологии", - поздравил олимпиадников вице-премьер Дмитрий Чернышенко.В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что эти медали – свидетельство высокого уровня подготовки школьников и прочных традиций отечественного образования."Российская математическая школа на протяжении многих лет сохраняет сильные позиции, а наши ученики достойно представляют страну на крупнейших международных интеллектуальных состязаниях. За такими достижениями стоят упорство самих ребят, профессионализм педагогов и системная работа по развитию математического образования", – отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, новости, образование в россии, россия, дмитрий чернышенко, правительство россии, сергей кравцов