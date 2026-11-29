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Ремонт Крымского моста и отключения света: топ новостей недели

Ремонт Крымского моста и отключения света: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Ремонт Крымского моста и отключения света: топ новостей недели

На Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка, точные сроки восстановления объекта будут понятны позже. В Крыму в течение 10 дней... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T13:22

2026-11-29T13:22

2026-11-29T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка, точные сроки восстановления объекта будут понятны позже. В Крыму в течение 10 дней будет ограничена подача электроэнергии на 30%. Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после массированной атаки ВСУ. В регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Российские военные ударили по месту совещания офицеров ВСУ и иностранных представителей ВПК. Транспортный трафик на трассе "Новороссия" вырос на 50%, доехать от Крыма до Ростовской области можно за 5-6 часов. Медведев назвал условия применения ядерного оружия против Украины и Запада.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Восстановление Крымского мостаЗампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка, точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые работы на объекте.В свою очередь глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что специалисты проводят необходимые обследования моста. Конечные сроки восстановления определит рабочая группа.По мнению генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, удары ВСУ по Крымскому мосту могут подтолкнуть Россию к более жестким и решительным действиям в зоне СВО и тем самым – к скорейшему завершению конфликта.Отключения света в КрымуВ Крыму в течение 10 дней будут вводиться ограничения подачи электроэнергии на 30%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это связано с проведением противоаварийных работ на территории региона. Пик отключений – с 12:00 до 15:00, а с 21:00 до 8:00 ограничений не будет, уточнил Аксенов. По его словам, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным.Днем в четверг, 26 ноября, Крым и Севастополь остались без электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. В республике было временно нарушено движение троллейбусов.Атака на Новошахтинский завод нефтепродуктовНовошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу 23 ноября после массированной атаки на предприятие украинскими беспилотниками и ракетами, продолжавшейся более 6 часов. Также в Новошахтинске пострадал жилой сектор, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, погибших и пострадавших нет.Экстренное обесточивание УкраиныЭкстренные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в ряде районов Киева, сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК. Ситуацию в энергосистеме Украины называют крайне сложной.Удар по офицерам ВСУРоссийские военные нанесли удар по месту совещания высокопоставленных офицеров ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, под удар российских военных попали объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, военные аэродромы.Популярность трассы "Новороссия"Транспортный трафик на трассе Р-280 "Новороссия" после ограничения движения по Крымскому мосту вырос на 50%. Речь идет об участке трассы, расположенном на территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он отметил необходимость организации безопасного проезда по региональным трассам в условиях возросшего транспортного потока.В свою очередь глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин заявил, что от Крыма до Ростовской области по трассе "Новороссия" можно доехать за 5-6 часов, если не гнать, но и не останавливаться без особых на то причин.На днях в правительстве России сообщили, что до конца 2026 года на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь будет выделено еще порядка 20 миллиардов рублей.Медведев назвал условия применения ядерного оружияРазвитие событий в ходе украинского кризиса пока не вызывало прямой необходимости использования Россией ядерного оружия. Но в ряде случаев Украина и страны НАТО уже создавали ситуации, при которых РФ могла нанести ядерный удар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, Киеву и его единомышленникам всегда следует помнить, что для обеспечения национальной безопасности Россия вправе и в определенных случаях обязана использовать все доступные средства, включая потенциальное применение ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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