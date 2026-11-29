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Приучить людей к порядку – от чего зависит оперативный вывоз мусора в Крыму

Приучить людей к порядку – от чего зависит оперативный вывоз мусора в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Приучить людей к порядку – от чего зависит оперативный вывоз мусора в Крыму

Реконструкция и создание новых контейнерных площадок, отказ от пакетированного сбора и борьба с запаркованностью, облегчат и ускорят работу по вывозу мусора в... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T19:47

2026-11-29T19:47

2026-11-29T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция и создание новых контейнерных площадок, отказ от пакетированного сбора и борьба с запаркованностью, облегчат и ускорят работу по вывозу мусора в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Заместитель генерального директора АО "Крымэкоресурсы" Сусанна Исмаилова."Мы проводим инвентаризацию контейнерных площадок по всему Крыму для того, чтобы спланировать графики вывоза на 2027 год", - отметила гостья студии.По ее словам, в 2026 году было приобретено 957 контейнеров для ТКО, установлена 41 одна новая контейнерная площадка и проведена реконструкция 57 площадок. В данное время, совместно с муниципалитетами ведется работа по максимальному уходу от пакетированного сбора мусора и созданию новых контейнерных площадок, а также увеличению числа контейнеров."Есть графики, подписанные на год, и в течение года сотрудники "Крымэкоресурсов" вместе с муниципалитетами отрабатывают, где идет максимальное накопление мусора. Где-то нужно добавить контейнеры, если они пришли в негодность или повреждены - сломаны колеса, появились трещины. Где-то нужно добавить контейнерную площадку, потому что увеличилось количество людей, чтобы людям было комфортно выбрасывать мусор. Где-то необходимо изменить график вывоза ТКО - сократить или добавить вывоз отходов", - пояснила она.Оператор по вывозу мусора, добавила она, выстраивает свои логистические маршруты, исходя из расстановки контейнерных площадок, которые тоже должны соответствовать определенным требованиям."Контейнерная площадка должна иметь водонепроницаемое покрытие, иметь подъездной путь, возле нее должна быть возможность разворота мусороуборочной техники. В идеальных условиях – она должна быть защищена от ветра и осадков, чтобы мусор не разлетался по местности", - подчеркнула специалист.Существенных отклонений от графика вывоза мусора на полуострове на данный момент, заметила Сусанна Исмаилова, не происходит, максимальная задержка – не более одного дня. Главным фактором нарушения своевременного обслуживания населения, по ее словам, является запаркованность контейнерных площадок автомобилями жителей многоквартирных домов."Оперативная информация передается в диспетчерскую службу, что по той или иной площадке не смогли подъехать, чтобы следующая смена, дневная либо ночная, могла подхватить, и осуществить вывоз ТКО", - пояснила спикер.Далее оперативные данные по автотранспорту, который мешает проезду спецтехники, добавила она, передаются в правоохранительные органы для принятия административных мер."Эта работа уже активно ведется на ежедневной основе для того, чтобы все-таки приучить людей к порядку. Есть штрафы для физических лиц от тысячи до двух тысяч рублей. И скорее всего, лишь, применяя наказание рублем, можно достучаться", - обратила внимание Сусанна Исмаилова.Важными целями в будущем в работе компании являются также переход на раздельный сбор мусора и отказ от пакетированного сбора отходов, дополнила она."Уже на многих площадках установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, и идет формирование привычек населения Крыма, потому что к 2030 году, согласно требований федерального законодательства в сфере обращения с отходами, мы уже должны перейти на полноценный раздельный сбор мусора", - уведомила собеседница.Существенно облегчит и ускорит борьбу с отходами - отказ от пакетированного вида сбора мусора."Пакетированный сбор - это более затратно, тяжелее и требует большего человеческого ресурса", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:С крымских памятников природы вывезли более 1000 кубометров мусораЖителям Севастополя пересчитали плату за ТКО после мусорного коллапсаКогда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэкоресурсы", мусор, крым, новости крыма, городская среда