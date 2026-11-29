https://crimea.ria.ru/20261129/pravitelstvo-rf-utverdilo-predelnye-indeksy-povysheniya-tarifov-na-uslugi-zhkkh-1161488944.html

Правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов на услуги ЖКХ

Правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов на услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов на услуги ЖКХ

Правительство России приняло предельные индексы повышения тарифов на услуги ЖКХ. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T19:33

2026-11-29T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России приняло предельные индексы повышения тарифов на услуги ЖКХ.Изменение стоимости ЖКУ коснется практически всех субъектов страны. В среднем по России индекс составит 11%. В Республике Крым и Севастополе индекс составит 11,9 и 18,5% соответственно.Самый низкий предельный индекс установили для Ивановской области — 7,9%. Наиболее заметно тарифы вырастут в Северной Осетии — до 20,5%. В Дагестане предельный индекс составит 19,7%.С 1 октября в Крыму, как и во всей России, вступил в силу второй этап плановой индексации стоимости жилищно-коммунальных услуг. В Крыму рост тарифов составит от 5,1 до 14 процентов, на самой высокой планке теперь и теплоснабжение.15 октября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что все решения по региональным тарифам в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны быть обоснованы. Он поручил проанализировать причины превышения в регионах верхней планки тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Субсидии на "коммуналку" – кто имеет право и как оформитьКак вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджетаГосдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%

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