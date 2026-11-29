https://crimea.ria.ru/20261129/novosti-svo-chto-proizoshlo-za-sutki-1161485010.html

Новости СВО: что произошло за сутки

Новости СВО: что произошло за сутки - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Новости СВО: что произошло за сутки

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. О результатах за сутки сообщили в министерстве обороны. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T12:50

2026-11-29T12:50

2026-11-29T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. О результатах за сутки сообщили в министерстве обороны.Так, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике противника."В Сумской области поражены формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны". – сообщили в военном министерстве.На этом участке противник потерял до 180 военнослужащих и технику, в том числе иностранного производства.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - сообщает пресс-служба минобороны России.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в ДНР. Там ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, артиллерийские орудия и другую технику."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Райполе Днепропетровской области, Новопавловка, Веровка, Нововикторовка, Райское и Калинино Донецкой Народной Республики". – сказано в сообщении.Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих и техники в том числе производства США.Одновременно за минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над населенным пунктом Коломийцы Днепропетровской области и нанеслипоражение живой силе и технике двух штурмовых и трех десантно-штурмовых бригад ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, где ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области."Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - приводят в минобороны статистику.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты 1612 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - гласит приведенная официальная информация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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