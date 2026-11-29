https://crimea.ria.ru/20261129/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-29-noyabrya-1161482164.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 ноября

В Крыму ночь на воскресенье, 29 ноября, прошла без происшествий. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, беспилотную опасность не... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T10:42

2026-11-29T10:42

2026-11-29T10:43

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ночь на воскресенье, 29 ноября, прошла без происшествий. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, беспилотную опасность не объявляли. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не звучал. Крымский мост по-прежнему закрыт для движения автомобильного транспорта, поезда и электрички следуют по мостовому переходу в штатном режиме.В Крыму и Севастополе с 25 ноября на 10 дней ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00."Следуем графику "2 через 6", - сообщили в Севастопольэнерго утром в воскресенье.На территории Крыма действуют ограничения подачи электроэнергии от 3 до 9 часов.Погода на полуострове продолжает ухудшаться."Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, снег, на дорогах гололедица ожидаются в Крыму 29 и 30 ноября, - сообщает ГУ МЧС России по РК.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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