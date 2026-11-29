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Не наша война: что показал скандал во Франции из-за отправки военных на Украину

Не наша война: что показал скандал во Франции из-за отправки военных на Украину - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Не наша война: что показал скандал во Франции из-за отправки военных на Украину

Скандал во Франции, разгоревшийся из-за информации об отправке французских военных на Украину, является политической, чисто предвыборной историей – секретом... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T07:44

2026-11-29T07:44

2026-11-29T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Скандал во Франции, разгоревшийся из-за информации об отправке французских военных на Украину, является политической, чисто предвыборной историей – секретом Полишинеля, который элита вытащила на публику в пику президенту Эммануэлю Макрону, чтобы попугать электорат. Тем не менее это даст свои плоды в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Большой скандалНа днях во Франции оппозиционные депутаты обвинили правительство в нарушении конституции и потребовали разъяснений по поводу того, на каком основании на Украину были отправлены военные.В сенат на закрытое заседание вызвали замминистра обороны Алис Руфо, которая ранее подтвердила этот факт. Депутат от партии "Непокоренная Франция" Бастьен Лашо заявил, что Франция рискует оказаться в состоянии войны с Россией, если направленные туда военнослужащие вступят в бой, хотя парламент страны не согласовывал такого.Кандидат в президенты Франции Тедди Ринер выступил против отправки войск на Украину, сказав: "Это не наша война".Ранее радио Франс Интернасьональ (RFI) со ссылкой на ряд источников сообщило, что французские военные находятся на Украине по меньшей мере с лета 2026 года, участвуя в миссии Volia ("Воля") под руководством французского генерала.Уникальная возможностьПо словам Шатрова, для Франции, как страны НАТО, Украина – прекрасный полигон для отработки навыков французских военных в условиях, которых не было нигде на земном шаре со времен Второй мировой войны."Это уникальная возможность – линия боевого соприкосновения многосоткилометровая... Они не могут его упустить. И я уверен, что все страны НАТО там держат подразделения как минимум на уровне каких-то советников. А где-то присутствуют диверсионные группы, разведывательные подразделения", – сказал Шатров.Секрет ПолишинеляА потому в то, что представители французской элиты не знали об этом, он не верит.В частности, происходят многочисленные митинги и беспорядки с участием мигрантов, заметил он. Однако, хоть эти протесты и направлены против действующего президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, они не играют на руку оппозиции власти – лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отметил эксперт."Мощные выступления, за которыми идут мигрантские сообщества, мигрантские диаспоры, – это явно не электорат Ле Пен. Поэтому это может привести к чему угодно, но только не к победе Ле Пен. И вот это как раз вопрос вопросов", – сказал Шатров.При этом он не исключил, что какие-то судебные разбирательства, в которых обвиняться будет бывший президент, все же произойдут."Ну, Франции не привыкать к судебным процессам над президентами. В последнее время это стало там обыденностью какой-то, но над экс-президентами. Поэтому все что угодно может быть", – заметил политолог.Тем не менее, то, что происходит именно сейчас - не что иное, как исключительно предвыборная история, убежден Шатров.Клику Зеленского скинутТем не менее, бесследно для французского общества это не пройдет – избиратель на такую информацию отреагирует."И избиратель, конечно, "клику Зеленского" скинет. Но для этого есть и обычные основания, потому что действующая власть больше не сможет этим процессом управлять по законам французским. А вот кто придет на смену, непонятно", – резюмировал эксперт.Ранее Шатров предрек масштабные антивоенное движение в Европе в 2027 году.В октябре, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные против экономической политики властей, в том числе роста цен и пенсионной реформы. До этого свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых беспорядков школьников, которые выражали недовольство перегруженностью расписания, нехваткой учителей и другими проблемами в системе образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнениеТаран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятсяЗачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии

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мнения, игорь шатров, политика, европа, франция, украина