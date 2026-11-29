https://crimea.ria.ru/20261129/nad-antarktidoy-ozonovaya-dyra-pobila-rekord-za-48-let-1161489912.html

Над Антарктидой озоновая дыра побила рекорд за 48 лет

Над Антарктидой озоновая дыра побила рекорд за 48 лет - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Над Антарктидой озоновая дыра побила рекорд за 48 лет

Сезонная озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году оказалась одной из самых больших за всю 48-летнюю историю наблюдений. Об этом сообщило Европейское... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T17:42

2026-11-29T17:42

2026-11-29T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сезонная озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году оказалась одной из самых больших за всю 48-летнюю историю наблюдений. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA).Как сообщает агентство, к 20 сентября ее площадь на 31% превышала средний показатель за последние 20 лет для этого времени года. При этом, хотя озоновая дыра охватила обширную территорию, она оказалась не такой "глубокой" как другие крупные дыры, зафиксированные ранее.По мере повышения температуры в стратосфере весной в Южном полушарии разрушение озона замедляется, полярный вихрь ослабевает и в конечном итоге распадается. К концу декабря озоновая дыра, как правило, закрывается, а уровень озона возвращается к норме.Причиной нынешних изменений стал сильный и устойчивый полярный вихрь. Он дольше удерживал низкие температуры в антарктической стратосфере, создавая условия для разрушения озона.К 20 сентября 2026 года площадь озоновой дыры достигла 27,3 млн кв. км — это значительно больше площади самой Антарктиды и примерно на 6,5 млн кв. км (или 31%) превышает средний показатель за последние 20 лет для этого времени года."Мониторинг озоновой дыры из космоса имеет решающее значение для понимания изменений озонового слоя, оценки эффективности международных экологических соглашений и защиты жизни на Земле. Регулярные спутниковые наблюдения дают возможность отслеживать динамику размера, "глубины" и развития озоновой дыры, а также изучать атмосферные факторы, способствующие разрушению озона, — например, температуру в стратосфере и интенсивность полярного вихря", - уточняют в Европейском космическом агентстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделюЭксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в Roblox"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, антарктида, земля, новости