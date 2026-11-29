https://crimea.ria.ru/20261129/na-ukraine-porazheny-obekty-vpk-i-elektropodstantsii-1161490225.html

На Украине поражены объекты ВПК и электроподстанции

На Украине поражены объекты ВПК и электроподстанции - РИА Новости Крым, 29.11.2026

На Украине поражены объекты ВПК и электроподстанции

Днем в воскресенье Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса,... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T18:29

2026-11-29T18:29

2026-11-29T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Днем в воскресенье Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."В результате ударов поражены: в г. Харьков – цеха табачной фабрики "Philip Morris", в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ; электроподстанция 330 кВ в городе Днепродзержинск Днепропетровской области; электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Краснопавловка Харьковской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины; морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что российская группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Коломийцы в Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, удары по украине, новости сво, украина