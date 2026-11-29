https://crimea.ria.ru/20261129/masshtabnaya-avariya-v-kerchi-chast-goroda-ostalas-bez-otopleniya-1161489105.html

Масштабная авария в Керчи: часть города осталась без отопления

Масштабная авария в Керчи: часть города осталась без отопления - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Масштабная авария в Керчи: часть города осталась без отопления

Часть Керчи осталась без отопления в результате аварии. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков в своем канале в... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T16:38

2026-11-29T16:38

2026-11-29T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Часть Керчи осталась без отопления в результате аварии. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков в своем канале в мессенджере МАКС.Временно приостановлена подача теплоносителя в дома и здания на улицах Генерала Петрова, Железняка, Пляжная, Сморжевского, 1-й Пятилетки, Воинов Интернационалистов, Голощапова, 12 Апреля 1961 года, Войкова, Отдельной Приморской Армии, Радио, Розы Люксембург, Сакко, Спартака, Степана Разина, Суворова, Энгельса, 2-й Пятилетки, Кирова, Капитана Алиева, Назаренко, Бардина, Всесоюзная, Казакова, Славы, Студенческая, Фестивальная.В воскресенье в Крыму идет снег, ветер усилился, по сведениям метеорологов, до 27 метров в секунду."Погоду в Крыму определяет зона холодного фронтального раздела. Мокрый снег, на дорогах гололедица. Северо-восточный ветер местами 25-27 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1; днем -2…+3", - уточнили синоптики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261117/komu-i-kak-v-krymu-pereschitayut-platu-za-otoplenie-pri-otklyucheniyakh-sveta-1161139730.html

керчь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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