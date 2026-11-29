https://crimea.ria.ru/20261129/liviya-otozvala-posla-dlya-konsultatsiy-posle-ataki-ukrainy-na-bengazi-1161490742.html

Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази

Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази

Ливия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с украинской атакой на порт Бенгази, говорится в заявлении МИД Ливии. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T20:10

2026-11-29T20:10

2026-11-29T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Ливия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с украинской атакой на порт Бенгази, говорится в заявлении МИД Ливии.В МИД подчеркнули, что Ливия осуждает действия украинских сил, которые являются посягательством на суверенитет Ливии, противоречат международному праву, международным соглашениям и нормам и негативно сказываются на безопасности и стабильности Ливии.Атака на порт Бенгази произошла 22 ноября. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВМС Ливии. Правительство национального единства Ливии осудило действия Киева и потребовало от украинской стороны официальных разъяснений. Власти на востоке Ливии обратились в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН с требованием провести международное расследование произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ливия, политика, в мире, новости, украина