https://crimea.ria.ru/20261129/liviya-otozvala-posla-dlya-konsultatsiy-posle-ataki-ukrainy-na-bengazi-1161490742.html
Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази
Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази
Ливия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с украинской атакой на порт Бенгази, говорится в заявлении МИД Ливии. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T20:10
2026-11-29T20:10
2026-11-29T20:10
ливия
политика
в мире
новости
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0d/1131372373_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4901e2961eb8e2bee9721b1a96327724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Ливия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с украинской атакой на порт Бенгази, говорится в заявлении МИД Ливии.В МИД подчеркнули, что Ливия осуждает действия украинских сил, которые являются посягательством на суверенитет Ливии, противоречат международному праву, международным соглашениям и нормам и негативно сказываются на безопасности и стабильности Ливии.Атака на порт Бенгази произошла 22 ноября. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВМС Ливии. Правительство национального единства Ливии осудило действия Киева и потребовало от украинской стороны официальных разъяснений. Власти на востоке Ливии обратились в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН с требованием провести международное расследование произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261123/liviya-gotovitsya-podat-isk-v-mezhdunarodnyy-sud-oon-protiv-ukrainy-1161321219.html
ливия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0d/1131372373_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_6371461e3f092fad24d4d6a20a50a49e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, политика, в мире, новости, украина
Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази
Ливия отозвала посла для консультаций после атаки Украины на Бенгази
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Ливия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с украинской атакой на порт Бенгази, говорится в заявлении МИД Ливии.
"Вызов посла для консультаций последовал в связи с украинской атакой на Бенгази", - написано в сообщении ведомства, опубликованного в Х.
В МИД подчеркнули, что Ливия осуждает действия украинских сил, которые являются посягательством на суверенитет Ливии, противоречат международному праву, международным соглашениям и нормам и негативно сказываются на безопасности и стабильности Ливии.
Атака на порт Бенгази произошла 22 ноября. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВМС Ливии. Правительство национального единства Ливии осудило действия Киева и потребовало от украинской стороны официальных разъяснений. Власти на востоке Ливии обратились в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН с требованием провести международное расследование произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.