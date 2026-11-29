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Канада лишена права проведения водных турниров из-за враждебности к России

Канада лишена права проведения водных турниров из-за враждебности к России - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Канада лишена права проведения водных турниров из-за враждебности к России

Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о переносе двух турниров из Канады после решения правительства этой североамериканской страны о... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T11:34

2026-11-29T11:34

2026-11-29T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о переносе двух турниров из Канады после решения правительства этой североамериканской страны о невыдаче виз российским спортсменам.С 25 по 28 февраля 2027 года в Канаде должны были пройти этапы Кубка мира по прыжкам в воду. Теперь их перенесут в Мексику. Турнир по синхронному плаванию, который планировали на конец апреля и начало мая, временно исключили из календаря до выбора нового места проведения."World Aquatics стремится к проведению инклюзивных и общедоступных международных соревнований без политического вмешательства", — говорится в публикации организации.Оттава в начале ноября объявила о намерении не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в стране, если они планируют выступать с национальными флагами и гимнами. 13 апреля World Aquatics разрешила спортсменам России и Беларуси участвовать в турнирах с государственной символикой.Помимо Канады, российских спортсменов пускать на турниры отказались Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Чехия, Польша и Швеция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате ЕвропыРоссийские пловцы взяли семь медалей на Кубке мираРоссийских яхтсменов вернули на международные турниры с флагом и гимном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, спорт, плавание, политика, новости, в мире