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Как в Крыму увидеть малый парад планет
Как в Крыму увидеть малый парад планет - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Как в Крыму увидеть малый парад планет
30 ноября Луна, Юпитер и Марс, а также яркая звезда Регул выстроятся в один ряд на небе. Наблюдать сближение небесных тел смогут и жители Крыма, сообщил РИА... РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T20:34
2026-11-29T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. 30 ноября Луна, Юпитер и Марс, а также яркая звезда Регул выстроятся в один ряд на небе. Наблюдать сближение небесных тел смогут и жители Крыма, сообщил РИА Новости Крым заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.По словам астрофизика, небесные тела будут находиться в созвездии Льва, на участке неба диаметром около 5–7 градусов. С научной точки зрения, астрономическое явление не корректно считать выстраиванием планет в одну линию, скорее – это эффект их видимого расположения на небесной сфере.В это же время в восточной части неба будет находиться Венера, а еще ниже можно будет увидеть Меркурий.Все эти планеты доступны для наблюдения невооруженным глазом при ясной погоде, уточнил Вольвач.Парад из звезды и двух планет крымчане могли наблюдать также в конце октября.Ранее сообщалось, что жители крымского полуострова смогут увидеть Ноябрьские Ориониды, наблюдать это астрономическое событие можно будет до конца ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поразит своим размером: к Земле максимально приблизится Бобровая ЛунаУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЛеониды и встреча Марса с Юпитером: что можно увидеть в небе над Крымом
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крым, новости крыма, космос, парад планет, александр вольвач, астрономия
Как в Крыму увидеть малый парад планет
30 ноября в Крыму можно наблюдать парад планет
20:34 29.11.2026 (обновлено: 22:16 29.11.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым
. 30 ноября Луна, Юпитер и Марс, а также яркая звезда Регул выстроятся в один ряд на небе. Наблюдать сближение небесных тел смогут и жители Крыма, сообщил РИА Новости Крым
заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.
По словам астрофизика, небесные тела будут находиться в созвездии Льва, на участке неба диаметром около 5–7 градусов. С научной точки зрения, астрономическое явление не корректно считать выстраиванием планет в одну линию, скорее – это эффект их видимого расположения на небесной сфере.
"В Крыму наблюдать космическое событие можно будет в южной части неба, примерно за час до восхода Солнца — ориентировочно в 6:45–7:00 по местному времени", - рассказал ученый.
В это же время в восточной части неба будет находиться Венера, а еще ниже можно будет увидеть Меркурий.
Все эти планеты доступны для наблюдения невооруженным глазом при ясной погоде, уточнил Вольвач.
Парад из звезды и двух планет крымчане могли наблюдать
также в конце октября.
Ранее сообщалось, что жители крымского полуострова смогут увидеть Ноябрьские Ориониды, наблюдать это астрономическое событие можно будет до конца ноября.
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