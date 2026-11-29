https://crimea.ria.ru/20261129/kak-sokhranit-i-ukrepit-semyu-obsuzhdali-na-vserossiyskom-forume-v-samare-1161306764.html

Как сохранить и укрепить семью обсуждали на всероссийском форуме в Самаре

Как сохранить и укрепить семью обсуждали на всероссийском форуме в Самаре - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Как сохранить и укрепить семью обсуждали на всероссийском форуме в Самаре

Сбережение семьи и профилактика социального сиротства стали главными темами обсуждения V Всероссийского форума "Жить и воспитываться в семье" в Самаре. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T20:55

2026-11-29T20:55

2026-11-29T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сбережение семьи и профилактика социального сиротства стали главными темами обсуждения V Всероссийского форума "Жить и воспитываться в семье" в Самаре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко."Это уже традиция и такая форма работы, которая собирает уполномоченных со всей страны, и не только их. Также участвуют различные общественные организации, ученые, правоведы, органы опеки, органы исполнительной власти регионов", - поделилась гостья студии.Светлана Савченко добавила, что подобные встречи чрезвычайно важны для обмена опытом уполномоченных по правам ребенка из разных регионов России."Мы работаем в унифицированном законодательстве, но практически в каждом регионе свой закон об уполномоченном или свой нормативно-правовой акт. Где-то уполномоченный по правам ребенка встроен в аппарат уполномоченного по правам человека, где-то это - отдельный институт, где-то - в составе службы губернатора", - пояснила она.В Крыму – это отдельный институт, добавила собеседница, утвержденный Госсоветом Республики. Это - мониторинговый орган, для того, чтобы именно наблюдать как обстоят дела с соблюдением прав ребенка, - обозначила детский омбудсмен.Деятельность в этой сфере направлена, прежде всего на сохранение семьи, в которой появляется ребенок, и где должно реализовываться его главное право – право на жизнь, подчеркнула Светлана Савченко.С воспитательной целью, добавила спикер, проводятся различные тренинги, которые помогают родителям лучше понять друг друга, семьям оказывается психологическая и юридическая помощь, налаживается помощь медиаторов."Если люди социально незрелые, они, столкнувшись с первыми трудностями взаимоотношений, первым делом решают вопрос так - разведемся. И начинается проблема с детьми. Или родители предаются своим порочным привычкам, уходят в пьянство, в азартные игры, компании, а страдают дети, потому что они лишены внимания, поддержки и заботы", - заметила она.Поэтому, обратила внимание омбудсмен, как и в другие годы, в 2026 году – наибольшее число обращений к ней касалось именно права детей жить и воспитываться в семье."Это - наши традиционные, семейные ценности. В отличие от западной истории, где, прежде всего, в приоритете индивидуум. Я считаю, что это проявление эгоцентризма и сосредоточения человека на самом себе, а мы несколько иные, у нас иные сильные традиционные ценности", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеютБолее 1200 крымских отцов ушли в декретВ Крыму начал работу региональный Фонд защиты детей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, светлана савченко, крым, новости крыма, самара, общество