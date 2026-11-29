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Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено

Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено

Из-за непогоды на трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничено движение фур. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T13:59

2026-11-29T13:59

2026-11-29T14:02

новороссийск

геленджик

трасса м4 дон

дороги

кубань

краснодарский край

гибдд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Из-за непогоды на трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничено движение фур. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края.На Молдаванском перевале и на подъездах к участку дежурят экипажи дорожно-патрульной службы, водителей призывают временно отказаться от поездок в данном направлении.Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря на Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. В воскресенье регион накрыл мокрый снег, ожидается сильный морозный ветер с порывами от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как жестокий шторм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новороссийск

геленджик

трасса м4 дон

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, геленджик, трасса м4 дон, дороги, кубань, краснодарский край, гибдд, новости