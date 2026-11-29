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Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено
Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено
Из-за непогоды на трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничено движение фур. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T13:59
2026-11-29T13:59
2026-11-29T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Из-за непогоды на трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничено движение фур. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края.На Молдаванском перевале и на подъездах к участку дежурят экипажи дорожно-патрульной службы, водителей призывают временно отказаться от поездок в данном направлении.Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря на Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. В воскресенье регион накрыл мокрый снег, ожидается сильный морозный ветер с порывами от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как жестокий шторм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, геленджик, трасса м4 дон, дороги, кубань, краснодарский край, гибдд, новости
Из-за непогоды движение на трассе М4 Дон ограничено
Между Новороссийском и Геленджиком ограничили движение из-за непогоды
13:59 29.11.2026 (обновлено: 14:02 29.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Из-за непогоды на трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничено движение фур. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"Временно ограничено движение для грузового транспорта и автомобилей с высокой парусностью из-за сильных порывов ветра на трассе М4 ДОН со стороны Геленджика (район п. Роза ветров) с 1518 по 1521 км, со стороны Новороссийска на 1536 км". – говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
На Молдаванском перевале и на подъездах к участку дежурят экипажи дорожно-патрульной службы, водителей призывают временно отказаться от поездок в данном направлении.
Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря на Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. В воскресенье регион накрыл мокрый снег, ожидается сильный морозный ветер с порывами от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как жестокий шторм.
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