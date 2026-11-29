https://crimea.ria.ru/20261129/itogovaya-yavka-na-vyborakh-v-gagauzii-sostavila-3365-1161491298.html
Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65%
Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65% - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65%
Итоговая явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии составила 33,65%, выборы состоялись, заявила председатель... РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T22:14
2026-11-29T22:14
2026-11-29T22:14
гагаузия
новости
выборы
политика
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1d/1161491181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_351f551244daf139494099c43171bc0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Итоговая явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии составила 33,65%, выборы состоялись, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжелика Караман.В воскресенье жители автономии выбирали башкана, а также депутатов Народного собрания в 21 одномандатном округе; в округе № 12 (село Баурчи) проходило повторное голосование. В списки включены 129 179 избирателей, 67 участков работали с 07.00 до 21.00 по местному времени (08.00–22.00 мск), минимальный порог явки во втором туре составлял 20%.Итоговая активность оказалась ниже показателей первого тура 15 ноября (37,6%, или 48 749 человек) и заметно уступила уровню второго тура выборов 14 мая 2023 года (54,56%). За пост башкана боролись два финалиста: депутат парламента, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (38,44% в первом туре) и экс-депутат Федор Гагауз от Партии социалистов (24,22%). Из 35 мандатов в Народном собрании 13 были распределены 15 ноября.Кампания прошла по принятым в августе 2026 года правящей партией "Действие и солидарность" правилам: кандидатов в башканы обязали сдать экзамен по румынскому языку, из-за чего до гонки не допустили и.о. главы региона Илью Узуна, призвавшего к бойкоту. Выборы назначили после решения Апелляционной палаты Кишинева от 28 мая по делу прежнего башкана Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы. Защита подала кассацию в Высшую судебную палату, окончательного вердикта нет; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал освободить ее из гуманитарных соображений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гагаузия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1d/1161491181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfbc37ac044d023871c246ef5079c1f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, новости, выборы, политика, в мире
Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65%
Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65% - ниже уровня первого тура
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Итоговая явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии составила 33,65%, выборы состоялись, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжелика Караман.
"Все 67 избирательных участков закрылись в 21.00 (22.00 мск - ред.), голосование завершено. По предварительным данным, итоговая явка составила 33,65%. Порог в 20% преодолен, выборы признаны состоявшимися", - заявила Караман.
В воскресенье жители автономии выбирали башкана, а также депутатов Народного собрания в 21 одномандатном округе; в округе № 12 (село Баурчи) проходило повторное голосование. В списки включены 129 179 избирателей, 67 участков работали с 07.00 до 21.00 по местному времени (08.00–22.00 мск), минимальный порог явки во втором туре составлял 20%.
Итоговая активность оказалась ниже показателей первого тура 15 ноября (37,6%, или 48 749 человек) и заметно уступила уровню второго тура выборов 14 мая 2023 года (54,56%). За пост башкана боролись два финалиста: депутат парламента, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (38,44% в первом туре) и экс-депутат Федор Гагауз от Партии социалистов (24,22%). Из 35 мандатов в Народном собрании 13 были распределены 15 ноября.
Кампания прошла по принятым в августе 2026 года правящей партией "Действие и солидарность" правилам: кандидатов в башканы обязали сдать экзамен по румынскому языку, из-за чего до гонки не допустили и.о. главы региона Илью Узуна, призвавшего к бойкоту. Выборы назначили после решения Апелляционной палаты Кишинева от 28 мая по делу прежнего башкана Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы. Защита подала кассацию в Высшую судебную палату, окончательного вердикта нет; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал освободить ее из гуманитарных соображений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.