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Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65%

Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65% - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Итоговая явка на выборах в Гагаузии составила 33,65%

Итоговая явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии составила 33,65%, выборы состоялись, заявила председатель... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T22:14

2026-11-29T22:14

2026-11-29T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Итоговая явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии составила 33,65%, выборы состоялись, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжелика Караман.В воскресенье жители автономии выбирали башкана, а также депутатов Народного собрания в 21 одномандатном округе; в округе № 12 (село Баурчи) проходило повторное голосование. В списки включены 129 179 избирателей, 67 участков работали с 07.00 до 21.00 по местному времени (08.00–22.00 мск), минимальный порог явки во втором туре составлял 20%.Итоговая активность оказалась ниже показателей первого тура 15 ноября (37,6%, или 48 749 человек) и заметно уступила уровню второго тура выборов 14 мая 2023 года (54,56%). За пост башкана боролись два финалиста: депутат парламента, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (38,44% в первом туре) и экс-депутат Федор Гагауз от Партии социалистов (24,22%). Из 35 мандатов в Народном собрании 13 были распределены 15 ноября.Кампания прошла по принятым в августе 2026 года правящей партией "Действие и солидарность" правилам: кандидатов в башканы обязали сдать экзамен по румынскому языку, из-за чего до гонки не допустили и.о. главы региона Илью Узуна, призвавшего к бойкоту. Выборы назначили после решения Апелляционной палаты Кишинева от 28 мая по делу прежнего башкана Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы. Защита подала кассацию в Высшую судебную палату, окончательного вердикта нет; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал освободить ее из гуманитарных соображений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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