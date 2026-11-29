https://crimea.ria.ru/20261129/igrayut-na-emotsiyakh-roditeley-shkolnikov-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-1161489438.html

Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему

Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему

Мошенники все больше апеллируют к чувствам родителей в отношении детей. О новой схеме мошенничества RT рассказал депутат Государственной думы России, первый... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T17:10

2026-11-29T17:10

2026-11-29T17:10

мошенничество

новости

безопасность республики крым и севастополя

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общество

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Мошенники все больше апеллируют к чувствам родителей в отношении детей. О новой схеме мошенничества RT рассказал депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.Чтобы не попасться на уловку, необходимо не поддаваться панике и не совершать необдуманных действий, а вместо этого изучить вопрос более детально и с критической точки зрения, убеждает Немкин.Депутат добавил, что мошенники могут использовать детали, которые придают их сообщениям правдоподобие: верные ФИО, название школы, должность сотрудника, что призвано усыпить бдительность родителей.Чтобы обезопасить себя и близких, он посоветовал заранее договориться с ребенком и другими родителями о порядке проверки сомнительной информации."Например, при получении тревожного сообщения первым шагом должно стать прямое обращение в школу по известным каналам связи. Также полезно регулярно напоминать детям о правилах цифровой безопасности: не делиться личными данными в сети, не переходить по ссылкам от незнакомцев и сразу сообщать взрослым о подозрительных сообщениях", — заключил собеседник RT.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в преддверии прямой линии с президентом Владимиром Путиным активизировались дистанционные мошенники. Они используют сразу несколько видов разных схем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделюЭксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в Roblox"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, безопасность республики крым и севастополя, школа, общество, государственная дума рф