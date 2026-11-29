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Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему
Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему
Мошенники все больше апеллируют к чувствам родителей в отношении детей. О новой схеме мошенничества RT рассказал депутат Государственной думы России, первый... РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T17:10
2026-11-29T17:10
2026-11-29T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Мошенники все больше апеллируют к чувствам родителей в отношении детей. О новой схеме мошенничества RT рассказал депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.Чтобы не попасться на уловку, необходимо не поддаваться панике и не совершать необдуманных действий, а вместо этого изучить вопрос более детально и с критической точки зрения, убеждает Немкин.Депутат добавил, что мошенники могут использовать детали, которые придают их сообщениям правдоподобие: верные ФИО, название школы, должность сотрудника, что призвано усыпить бдительность родителей.Чтобы обезопасить себя и близких, он посоветовал заранее договориться с ребенком и другими родителями о порядке проверки сомнительной информации."Например, при получении тревожного сообщения первым шагом должно стать прямое обращение в школу по известным каналам связи. Также полезно регулярно напоминать детям о правилах цифровой безопасности: не делиться личными данными в сети, не переходить по ссылкам от незнакомцев и сразу сообщать взрослым о подозрительных сообщениях", — заключил собеседник RT.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в преддверии прямой линии с президентом Владимиром Путиным активизировались дистанционные мошенники. Они используют сразу несколько видов разных схем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделюЭксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в Roblox"Перевод от незнакомца" и оплата налогов – мошенники атакуют россиян
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мошенничество, новости, безопасность республики крым и севастополя, школа, общество, государственная дума рф
Играют на эмоциях родителей школьников: мошенники придумали новую схему
Играют на эмоциях родителей школьников - мошенники придумали новую схему
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Мошенники все больше апеллируют к чувствам родителей в отношении детей. О новой схеме мошенничества RT рассказал депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Схема выстроена так: через родительские чаты в мессенджерах распространяется сообщение якобы от директора школы, в котором сообщается о плохом поведении того или иного ребенка – реально существующего в классе. Опасный момент заключался в прикрепленной к сообщению ссылке якобы с видеозаписью инцидента, файл нужно скачать перед просмотром. А вместе с ним загружается и вредоносное ПО", — рассказал парламентарий.
Чтобы не попасться на уловку, необходимо не поддаваться панике и не совершать необдуманных действий, а вместо этого изучить вопрос более детально и с критической точки зрения, убеждает Немкин.
"Ни в коем случае нельзя скачивать такие файлы — они могут заразить телефон и привести к утере денег и персональных данных, включая доступ к важным сервисам и банковским приложениям", — добавил он.
Депутат добавил, что мошенники могут использовать детали, которые придают их сообщениям правдоподобие: верные ФИО, название школы, должность сотрудника, что призвано усыпить бдительность родителей.
"Любые просьбы перейти по ссылке, скачать файл или срочно предоставить персональные данные должны сразу насторожить: официальные представители школ не рассылают такие уведомления через мессенджеры и не требуют действий в режиме "срочного реагирования", — отметил депутат.
Чтобы обезопасить себя и близких, он посоветовал заранее договориться с ребенком и другими родителями о порядке проверки сомнительной информации.
"Например, при получении тревожного сообщения первым шагом должно стать прямое обращение в школу по известным каналам связи. Также полезно регулярно напоминать детям о правилах цифровой безопасности: не делиться личными данными в сети, не переходить по ссылкам от незнакомцев и сразу сообщать взрослым о подозрительных сообщениях", — заключил собеседник RT.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в преддверии прямой линии с президентом Владимиром Путиным активизировались дистанционные мошенники. Они используют сразу несколько видов разных схем
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