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ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ
ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ - РИА Новости Крым, 29.11.2026
ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ
Единый государственный экзамен по истории с 2028 года станет обязательным для поступления в МГУ на ряд специальностей, в числе которых социология,... РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T14:55
2026-11-29T14:55
2026-11-29T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен по истории с 2028 года станет обязательным для поступления в МГУ на ряд специальностей, в числе которых социология, государственное и муниципальное управление, а также конфликтология, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.Ректор призвал абитуриентов внимательно следить за обновлением информации о правилах приема в вуз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ
ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ