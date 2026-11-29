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ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ

ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ - РИА Новости Крым, 29.11.2026

ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на ряд направлений в МГУ

Единый государственный экзамен по истории с 2028 года станет обязательным для поступления в МГУ на ряд специальностей, в числе которых социология,... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T14:55

2026-11-29T14:55

2026-11-29T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Единый государственный экзамен по истории с 2028 года станет обязательным для поступления в МГУ на ряд специальностей, в числе которых социология, государственное и муниципальное управление, а также конфликтология, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.Ректор призвал абитуриентов внимательно следить за обновлением информации о правилах приема в вуз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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