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Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы
Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы
Двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке у берегов Анапы. Сильный отжимной ветер начал уносить их от берега. Об этом сообщают в МБУ "Служба спасения"... РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T13:02
2026-11-29T13:02
2026-11-29T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке у берегов Анапы. Сильный отжимной ветер начал уносить их от берега. Об этом сообщают в МБУ "Служба спасения" Анапы.Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря в столице Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. В воскресенье регион накрыл мокрый снег, ожидается сильный морозный ветер с порывами от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как жестокий шторм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анапа, происшествия, мчс краснодарского края, новости, кубань
Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы
Двух рыбаков спасли в Черном море при ураганном ветре