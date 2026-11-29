https://crimea.ria.ru/20261129/dvukh-rybakov-uneslo-v-shtormovoe-more-ot-beregov-anapy-1161485218.html

Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы

Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Двух рыбаков унесло в штормовое море от берегов Анапы

Двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке у берегов Анапы. Сильный отжимной ветер начал уносить их от берега. Об этом сообщают в МБУ "Служба спасения"... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T13:02

2026-11-29T13:02

2026-11-29T13:02

анапа

происшествия

мчс краснодарского края

новости

кубань

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1d/1161484710_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_c4b44071d74f3bb226d7614ac82655d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке у берегов Анапы. Сильный отжимной ветер начал уносить их от берега. Об этом сообщают в МБУ "Служба спасения" Анапы.Ранее синоптики прогнозировали, что с 28 по 1 декабря в столице Кубани ожидается ухудшение погодных условий, что вызвано прохождением через Кубанский край фронтального раздела. В воскресенье регион накрыл мокрый снег, ожидается сильный морозный ветер с порывами от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с, что по шкале Бофорта характеризуется как жестокий шторм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261129/snezhnyy-apokalipsis-na-kubani-snegopad-i-veter-do-35-ms-1161484532.html

анапа

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, происшествия, мчс краснодарского края, новости, кубань