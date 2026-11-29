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Двойные стандарты: CAS оценили недопуск к соревнованиям сборной РФ по хоккею

Двойные стандарты: CAS оценили недопуск к соревнованиям сборной РФ по хоккею - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Двойные стандарты: CAS оценили недопуск к соревнованиям сборной РФ по хоккею

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о допуске сборной России по хоккею к международным турнирам, указав на разный подход... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T20:23

2026-11-29T20:23

2026-11-29T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о допуске сборной России по хоккею к международным турнирам, указав на разный подход Международной федерации хоккея (IIHF) к странам в условиях конфликтов.В документе арбитры провели прямую параллель с Израилем. В CAS отметили, что в случае с израильской командой IIHF не оценивала возможное влияние ее участия на другие страны, несмотря на военный конфликт. Более того, когда принимающая сторона отказывалась проводить матчи из-за рисков безопасности, федерация находила компромисс. В частности, в 2025 году власти Австралии заявили, что не могут гарантировать безопасность на чемпионате мира во втором дивизионе с участием Израиля, после чего IIHF просто перенесла турнир в Сербию.Также суд обратил внимание, что федерация не инициировала оценку рисков в отношении сборных США и Ирана, несмотря на наличие других вооруженных конфликтов.В отношении же России подобные альтернативы — например, перенос соревнований или выступление в нейтральном статусе — даже не рассматривались. Российские команды безальтернативно отстранили от всех игр под эгидой организации. Арбитры пришли к выводу, что IIHF не представила убедительных доказательств реальных угроз, и признали недопуск россиян необоснованной дискриминацией.Ранее, 30 октября, Спортивный арбитражный суд обязал IIHF снять ограничения и допустить российские сборные к соревнованиям. После этого вердикта ряд европейских сборных, включая Швецию, Финляндию, Чехию, Норвегию, Латвию и Данию, заявили об отказе играть против команды России, а власти Канады сообщили, что не пустят российских и белорусских хоккеистов на молодежный чемпионат мира 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, хоккей, спортивный арбитражный суд (cas) , россия, новости