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Двадцать два человека погибли при падении автобуса в ущелье в Мьянме
Двадцать два человека погибли при падении автобуса в ущелье в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Двадцать два человека погибли при падении автобуса в ущелье в Мьянме
Двадцать два человека погибли при падении рейсового автобуса в ущелье в Мьянме, еще 14 получили травмы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T22:11
2026-11-29T22:11
2026-11-29T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Двадцать два человека погибли при падении рейсового автобуса в ущелье в Мьянме, еще 14 получили травмы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу охраны страны.Согласно сообщению, пострадавшие доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мьянма, дтп, происшествия, автобус, новости, в мире
Двадцать два человека погибли при падении автобуса в ущелье в Мьянме
Двадцать два человека погибли при падении автобуса в ущелье в Мьянме - Синьхуа