https://crimea.ria.ru/20261129/dva-cheloveka-pogibli-v-lnr-iz-za-terroristicheskikh-atak-vsu-i-18-raneny-1161485918.html
Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены
Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены
Два человека погибли в ЛНР в результате террористических атак ВСУ, еще 18 ранены, сообщает глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T14:23
2026-11-29T14:23
2026-11-29T14:23
новости
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39d35799e21215b0ea3798edb1268f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ЛНР в результате террористических атак ВСУ, еще 18 ранены, сообщает глава региона Леонид Пасечник.Также Пасечник сообщил, что в Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар по придомовой территории, где находилась молодежь, ранены парни 18 и 22 лет, 13-летняя девочка и двое 16-летних девушек."На участке дороги Новоайдар - Северодонецк ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина. На участке дороги Смоляниново - Северодонецк враг ударил по грузовому автомобилю, получил ранения водитель", - добавил глава республики.Кроме того, по его словам, на автодороге в Краснодонском муниципальном округе под удар попал грузовой автомобиль, пострадал водитель. В Кременной ВСУ атаковали придомовую территорию, ранение получили супруги.Пасечник подчеркнул, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_712bf040c6eab85597feb88f3e4ab6ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия
Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены
Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ, еще 18 ранены - Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ЛНР в результате террористических атак ВСУ, еще 18 ранены, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
"По уточненным данным, вчера в результате бесчеловечного удара по Луганску погибли двое юношей. Число раненых возросло до семи, пять из которых - студенты колледжей и университета", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Также Пасечник сообщил, что в Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар по придомовой территории, где находилась молодежь, ранены парни 18 и 22 лет, 13-летняя девочка и двое 16-летних девушек.
"На участке дороги Новоайдар - Северодонецк ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина. На участке дороги Смоляниново - Северодонецк враг ударил по грузовому автомобилю, получил ранения водитель", - добавил глава республики.
Кроме того, по его словам, на автодороге в Краснодонском муниципальном округе под удар попал грузовой автомобиль, пострадал водитель. В Кременной ВСУ атаковали придомовую территорию, ранение получили супруги.
Пасечник подчеркнул, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.