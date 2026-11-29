https://crimea.ria.ru/20261129/dva-cheloveka-pogibli-v-lnr-iz-za-terroristicheskikh-atak-vsu-i-18-raneny-1161485918.html

Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены

Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Два человека погибли в ЛНР из-за террористических атак ВСУ и 18 ранены

Два человека погибли в ЛНР в результате террористических атак ВСУ, еще 18 ранены, сообщает глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T14:23

2026-11-29T14:23

2026-11-29T14:23

новости

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39d35799e21215b0ea3798edb1268f95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ЛНР в результате террористических атак ВСУ, еще 18 ранены, сообщает глава региона Леонид Пасечник.Также Пасечник сообщил, что в Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар по придомовой территории, где находилась молодежь, ранены парни 18 и 22 лет, 13-летняя девочка и двое 16-летних девушек."На участке дороги Новоайдар - Северодонецк ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина. На участке дороги Смоляниново - Северодонецк враг ударил по грузовому автомобилю, получил ранения водитель", - добавил глава республики.Кроме того, по его словам, на автодороге в Краснодонском муниципальном округе под удар попал грузовой автомобиль, пострадал водитель. В Кременной ВСУ атаковали придомовую территорию, ранение получили супруги.Пасечник подчеркнул, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия