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Должно поменяться отношение к семье: что поможет повысить рождаемость в России

Должно поменяться отношение к семье: что поможет повысить рождаемость в России - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Должно поменяться отношение к семье: что поможет повысить рождаемость в России

Улучшению демографической ситуации в России, помимо повышения финансовых мер поддержки, таких как планируемая индексация маткапитала в 2027 году, может... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T09:26

2026-11-29T09:26

2026-11-29T09:26

мнения

демография

рождаемость

семья

общественная палата российской федерации

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Улучшению демографической ситуации в России, помимо повышения финансовых мер поддержки, таких как планируемая индексация маткапитала в 2027 году, может способствовать создание комплексной национальной программы по сохранению и возрождению культуры семьи в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению, демограф Сергей Чесноков.По его мнению, в российском обществе должно поменяться отношение к семье, где не только государство оказывает ощутимую финансовую и другую помощь ячейкам общества, но и сами семьи проявляют ответные действия со своей стороны, отметил он.По словам члена Координационного совета при Общественной палате России, меры материальной поддержки должны быть "окутаны в меры мотивирующей заботы, просвещения"."Иначе материальные меры стимулирования могут выродиться в некую помощь, например, мигрантам. Как в Европе, где есть меры поддержки, но ими пользуется отнюдь не коренное население, а приезжающее. И оно размывает там остатки существующей культуры. Нам это не нужно! Нам нужно, чтобы все-таки сохранилась та культура, которая у нас была столетиями, чтобы она возродилась", – подчеркнул специалист.Сергей Чесноков обратил внимание, что для этой цели нужна комплексная отечественная национальная программа о растущей семье, в которую будут включены механизмы работы с обществом через кинематограф, развитие пространств и территорий, с учетом их национальных особенностей.В настоящее время в России, пояснил он, действуют меры как социальной, так и демографической поддержки и цели их несколько разные.А социальная поддержка, объяснил он, это "лечение" проблем, которые уже существуют в семье: брошенные дети, одинокие старики, нетрезвые родители."Мы не призываем отказываться от того, чтобы нести социальную нагрузку, но надо понимать, что стратегически важное вложение все-таки в семью, потому что, если семья будет крепкой, будет усиливаться, она сможет брать на себя эту социальную нагрузку, и часть нагрузки с государства снимется, поэтому вектор движения должен быть именно в этом направлении", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму удалось добиться стабилизации рождаемостиСемьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детейЖить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, демография, рождаемость, семья, общественная палата российской федерации , общество