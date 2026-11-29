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Доделают в 2027 году: как в Крыму сохраняют объекты культурного наследия

Доделают в 2027 году: как в Крыму сохраняют объекты культурного наследия - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Доделают в 2027 году: как в Крыму сохраняют объекты культурного наследия

Ввод в эксплуатацию после реставрации и капитального ремонта ряда объектов культурного наследия в Крыму перенесут на 2027 год в связи с непростой ситуацией на... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T07:11

2026-11-29T07:11

2026-11-29T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию после реставрации и капитального ремонта ряда объектов культурного наследия в Крыму перенесут на 2027 год в связи с непростой ситуацией на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Ремонты и реставрационные работы в 2026 году, по словам Жаворонкова, запланированы на 44-х объектах.Объем финансирования работ в 2026 году, по словам профильного департамента Минкультуры Крыма, составил 1 млрд 300 тысяч рублей. Всего же с текущего года до 2030 предусмотрено 3 миллиарда на объекты культуры, уточнил Жаворонков.По его словам, в Крыму на сегодняшний день насчитывается 5,5 тысяч объектов культурного наследия, среди которых есть и федеральные, и региональные, и выявленные памятники."У многих из них еще не расшифрованный пообъектный состав, то есть будет больше культурного наследия", – отметил Жаворонков.В числе объектов, на которых работы уже завершены, он особенно выделил дачу Стамболи в Феодосии, где работы велись сложно, долго и большими этапами, и Голубую гостиную Воронцовского дворца в Алупке – "великолепный памятник внутри памятника".Также на сегодняшний день закончен капитальный ремонт библиотек в Евпатории и Ялте, добавил он.Первоочередные противоаварийные работы на сегодняшний день закончили в городище Калос Лимен на западе Крыма. Специалисты укрепили склоны, чтобы их не размывало и объект сохранялся для туристов, сказал представитель минкульта республики.Также завершены восстановительные работы на Западных казармах Кирилловского полка XVIII века в Судаке и на братских могилах в селе Долинном в Бахчисарайском районе, отметил Жаворонков."Продолжаются работы по сохранению объекта особняк Мазировой в городе Феодосии – это вторая очередь, второй корпус Феодосийской картинной галереи Айвазовского. Они тоже, надеюсь, в ближайшее время будут завершаться", – сказал Жаворонков.На многих объектах работы активно продолжаются, хотя большой объем уже выполнен.Так, продолжаются мероприятия в Ханском дворце – огромном комплексе из 16 объектов, 12 из которых уже завершены или в стадии приемки находятся, уточнил Жаворонков.По его словам, когда работы в Ханском дворце начинали, сразу понимали, что объект это очень сложный, но что настолько – никто не мог предположить."То есть это сложные конструкции, непрогнозируемые совершенно, которые могу себя как угодно повести при реставрации. Очень много живописи, очень много раскрытий, которые были сделаны в процессе. И вот сейчас мы всем этим занимаемся", – сказал он.Одновременно продолжаются работы в Романовской женской гимназии в Керчи –непростом и большом объекте, на котором предусмотрели ввод усиливающих конструкций, поскольку здание сильно пострадало в период Великой Отечественной войны, сказал Жаворонков.Кроме того, продолжаются работы в здании Офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка начала XX века, – художественном музее, где также идет комплексная реставрация, с приспособлением, фондами и хорошим насыщением, добавил Жаворонков."И, насколько я знаю, сейчас там корректируется документация", – отметил он.Также еще не закончены работы по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства, сказал он.Кроме того, по мнению Жаворонкова, на ближайшие годы приоритетной задачей для Крыма является сохранение исторической среды."Нам надо сохранять наши исторические территории, историческую застройку, потому что если мы ее сейчас разрушим, то уже, скорее всего, не сможем восстановить. И определить границы той части исторической застройки, которая должна сохраняться – не обязательно памятники, но и среда проживания, та же Алупка. Те территории, которые должны сохраняться как исторические, должны быть определены", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем"Запрет оборота земли с воинскими захоронениями: что закон даст КрымуПлощадь исторического центра в Ялте увеличилась

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, культурное наследие, охрана культурного наследия, минкульт крыма, александр жаворонков, благоустройство, новости крыма