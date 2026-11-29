https://crimea.ria.ru/20261129/boytsy-dnepra-narushili-snabzhenie-peredovykh-podrazdeleniy-vsu-1161474616.html

Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ

Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ

Операторы ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, нарушив тем самым снабжение РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T10:53

2026-11-29T10:53

2026-11-29T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, нарушив тем самым снабжение передовых подразделений противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, подразделения беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по вскрытию и уничтожению военных объектов ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонщине.Два упомянутых склада боеприпасов ВСУ были оборудованы в разрушенных постройках в промзоне одного из населенных пунктов правобережья Херсонщины и замаскированы. Операторы БПЛА обнаружили их во время ведения воздушной разведки.Цели уничтожали ударными беспилотниками коптерного типа, несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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