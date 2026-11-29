https://crimea.ria.ru/20261129/boytsy-dnepra-narushili-snabzhenie-peredovykh-podrazdeleniy-vsu-1161474616.html
Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ
Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, нарушив тем самым снабжение РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T10:53
2026-11-29T10:53
2026-11-29T10:53
видео
новости сво
группировка войск "днепр"
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1c/1161474762_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e24478e4efcf9504457ad1503aabd8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, нарушив тем самым снабжение передовых подразделений противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, подразделения беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по вскрытию и уничтожению военных объектов ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонщине.Два упомянутых склада боеприпасов ВСУ были оборудованы в разрушенных постройках в промзоне одного из населенных пунктов правобережья Херсонщины и замаскированы. Операторы БПЛА обнаружили их во время ведения воздушной разведки.Цели уничтожали ударными беспилотниками коптерного типа, несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1c/1161474762_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_468d41761bd0a857de637c75a22fedff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новости сво, группировка войск "днепр", министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
Бойцы "Днепра" нарушили снабжение передовых подразделений ВСУ
Бойцы "Днепра" взорвали склады боеприпасов для снабжения передовых подразделений ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, нарушив тем самым снабжение передовых подразделений противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы ударных БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Херсонской области... что позволило нарушить снабжение передовых подразделений противника на данном участке линии боевого соприкосновения", – сообщили в военном ведомстве.
По информации ведомства, подразделения беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по вскрытию и уничтожению военных объектов ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонщине.
Два упомянутых склада боеприпасов ВСУ были оборудованы в разрушенных постройках в промзоне одного из населенных пунктов правобережья Херсонщины и замаскированы. Операторы БПЛА обнаружили их во время ведения воздушной разведки.
Цели уничтожали ударными беспилотниками коптерного типа, несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника.
"Операторы точно вывели беспилотники на цели и выполнили серию ударов по складам боеприпасов украинских формирований. В результате точных попаданий произошла вторичная детонация, что подтверждено кадрами объективного контроля в режиме реального времени", – добавили в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.