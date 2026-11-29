https://crimea.ria.ru/20261129/bolshe-tysyachi-dronov-sbity-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161481510.html

Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T08:52

2026-11-29T08:52

2026-11-29T08:52

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261129/udary-po-ukraine---chto-porazheno-v-noch-na-voskresene-1161481400.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф