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Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T08:52
2026-11-29T08:52
2026-11-29T08:52
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Больше тысячи дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном и Крымом.
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