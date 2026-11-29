От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР
От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР Егора Лигачева
10:22 29.11.2026 (обновлено: 10:23 29.11.2026)
© РИА Новости . Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЕгор Лигачев на трибуне XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза
Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев свой политический путь он начал при Сталине. Инженер авиазавода, секретарь обкома комсомола в Новосибирске. При Брежневе - глава Томской области. Вместе с с Горбачевым, будучи главным идеологом КПСС, проводил политику перестройки, а в 1990 был отправлен в отставку уже как "враг перестройки". После распада СССР вернулся к политической деятельности, восстанавливая деятельность запрещенной компартии. В 2000 году Егор Лигачев открывал заседание Госдумы РФ. От активной политической деятельности он отошел только в 2013 году. О ярких страницах биографии ветерана отечественной политики – в фотоленте РИА Новости Крым.
Егор Лигачев занял свой первый пост еще при Сталине. В 1943 году он пришел на Новосибирский авиазавод инженером, а уже в 1944-м возглавил Новосибирский обком комсомола. Спустя пять лет Лигачева сняли с должности, по словам сына, его обвинили в троцкизме.
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Егор Лигачев занял свой первый пост еще при Сталине. В 1943 году он пришел на Новосибирский авиазавод инженером, а уже в 1944-м возглавил Новосибирский обком комсомола. Спустя пять лет Лигачева сняли с должности, по словам сына, его обвинили в троцкизме.
© РИА Новости . Борис Бабанов / Перейти в фотобанкЕще одна веха в биографии Лигачева – Томская область. С 1965 года и на протяжении 17 лет он возглавлял обком КПСС. По признанию самого Лигачева, "томский период был самым интересным, самым прекрасным в жизни" .
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Еще одна веха в биографии Лигачева – Томская область. С 1965 года и на протяжении 17 лет он возглавлял обком КПСС. По признанию самого Лигачева, "томский период был самым интересным, самым прекрасным в жизни" .
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк"Звездный час" Лигачева - 80-е. В 1983 году он стал секретарем ЦК КПСС, а с приходом Михаила Горбачева - главным идеологом партии, фактически являясь вторым человеком в стране. К конце 80-х Егор Лигачев был лидером консервативного крыла КПСС и оппонентом Горбачева по вопросам перестройки.
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"Звездный час" Лигачева - 80-е. В 1983 году он стал секретарем ЦК КПСС, а с приходом Михаила Горбачева - главным идеологом партии, фактически являясь вторым человеком в стране. К конце 80-х Егор Лигачев был лидером консервативного крыла КПСС и оппонентом Горбачева по вопросам перестройки.
© Фото: музей истории КФУ им. В.И. ВернадскогоВ Крыму Егор Лигачев памятен как автор и активный проводник антиалкогольной кампании, развернувшейся в СССР в 1985 году. Для полуострова она обернулась уничтожением виноградников. "Лигачев требовал уничтожить виноградники как первооснову производства алкогольной продукции. Он настаивал даже на ликвидации знаменитой винотеки "Массандры". Только личное вмешательство Щербицкого спасло ее", - вспоминал впоследствии первый секретарь Крымского обкома КПУ Виктор Макаренко.
На фото: встреча Егора Лигачева в аэропорту Симферополь. Слева секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров
На фото: встреча Егора Лигачева в аэропорту Симферополь. Слева секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров
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В Крыму Егор Лигачев памятен как автор и активный проводник антиалкогольной кампании, развернувшейся в СССР в 1985 году. Для полуострова она обернулась уничтожением виноградников. "Лигачев требовал уничтожить виноградники как первооснову производства алкогольной продукции. Он настаивал даже на ликвидации знаменитой винотеки "Массандры". Только личное вмешательство Щербицкого спасло ее", - вспоминал впоследствии первый секретарь Крымского обкома КПУ Виктор Макаренко.
На фото: встреча Егора Лигачева в аэропорту Симферополь. Слева секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров
На фото: встреча Егора Лигачева в аэропорту Симферополь. Слева секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров
© Фото: музей истории КФУ им. В.И. Вернадского
© РИА Новости . Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкИменно Егор Лигачев настоял в 1985 году на переводе Бориса Ельцина из Свердловской области в Москву в ЦК КПСС, а позже и на его назначении главой московских коммунистов. Спустя два года они были непримиримыми противниками. А фраза "Борис, ты не прав!", брошенная Лигачевым с трибуны XIX партконференции стала крылатой.
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Именно Егор Лигачев настоял в 1985 году на переводе Бориса Ельцина из Свердловской области в Москву в ЦК КПСС, а позже и на его назначении главой московских коммунистов. Спустя два года они были непримиримыми противниками. А фраза "Борис, ты не прав!", брошенная Лигачевым с трибуны XIX партконференции стала крылатой.
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИ после развала СССР он оставался в орбите российской политики, оставаясь верным коммунистическим идеалам. Избирался депутатом Госдумы третьего созыва. Как старейший по возрасту депутат открывал ее первое пленарное заседание.
На фото: Егор Лигачев и и.о. президента РФ, председатель правительства Владимир Путин на первом заседании Госдумы третьего созыва, 18 января 2000 года.
На фото: Егор Лигачев и и.о. президента РФ, председатель правительства Владимир Путин на первом заседании Госдумы третьего созыва, 18 января 2000 года.
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И после развала СССР он оставался в орбите российской политики, оставаясь верным коммунистическим идеалам. Избирался депутатом Госдумы третьего созыва. Как старейший по возрасту депутат открывал ее первое пленарное заседание.
На фото: Егор Лигачев и и.о. президента РФ, председатель правительства Владимир Путин на первом заседании Госдумы третьего созыва, 18 января 2000 года.
На фото: Егор Лигачев и и.о. президента РФ, председатель правительства Владимир Путин на первом заседании Госдумы третьего созыва, 18 января 2000 года.
© Фото: сайт КПРФЕгору Лигачеву принадлежат ставшие крылатыми политические фразы "Борис, ты не прав!", "Чертовски хочется работать", "Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете". Егор Кузьмич являлся рекордсменом по продолжительности жизни среди представителей высшего партийного руководства СССР и рекордсменом по продолжительности жизни среди ныне живущих российских государственных деятелей.
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Егору Лигачеву принадлежат ставшие крылатыми политические фразы "Борис, ты не прав!", "Чертовски хочется работать", "Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете". Егор Кузьмич являлся рекордсменом по продолжительности жизни среди представителей высшего партийного руководства СССР и рекордсменом по продолжительности жизни среди ныне живущих российских государственных деятелей.
© Фото: сайт КПРФ
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Егор Лигачев занял свой первый пост еще при Сталине. В 1943 году он пришел на Новосибирский авиазавод инженером, а уже в 1944-м возглавил Новосибирский обком комсомола. Спустя пять лет Лигачева сняли с должности, по словам сына, его обвинили в троцкизме.
2 из 7
Еще одна веха в биографии Лигачева – Томская область. С 1965 года и на протяжении 17 лет он возглавлял обком КПСС. По признанию самого Лигачева, "томский период был самым интересным, самым прекрасным в жизни" .
3 из 7
"Звездный час" Лигачева - 80-е. В 1983 году он стал секретарем ЦК КПСС, а с приходом Михаила Горбачева - главным идеологом партии, фактически являясь вторым человеком в стране. К конце 80-х Егор Лигачев был лидером консервативного крыла КПСС и оппонентом Горбачева по вопросам перестройки.
4 из 7
В Крыму Егор Лигачев памятен как автор и активный проводник антиалкогольной кампании, развернувшейся в СССР в 1985 году. Для полуострова она обернулась уничтожением виноградников. "Лигачев требовал уничтожить виноградники как первооснову производства алкогольной продукции. Он настаивал даже на ликвидации знаменитой винотеки "Массандры". Только личное вмешательство Щербицкого спасло ее", - вспоминал впоследствии первый секретарь Крымского обкома КПУ Виктор Макаренко.
На фото: встреча Егора Лигачева в аэропорту Симферополь. Слева секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров
На фото: встреча Егора Лигачева в аэропорту Симферополь. Слева секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров
© Фото: музей истории КФУ им. В.И. Вернадского
5 из 7
Именно Егор Лигачев настоял в 1985 году на переводе Бориса Ельцина из Свердловской области в Москву в ЦК КПСС, а позже и на его назначении главой московских коммунистов. Спустя два года они были непримиримыми противниками. А фраза "Борис, ты не прав!", брошенная Лигачевым с трибуны XIX партконференции стала крылатой.
6 из 7
И после развала СССР он оставался в орбите российской политики, оставаясь верным коммунистическим идеалам. Избирался депутатом Госдумы третьего созыва. Как старейший по возрасту депутат открывал ее первое пленарное заседание.
На фото: Егор Лигачев и и.о. президента РФ, председатель правительства Владимир Путин на первом заседании Госдумы третьего созыва, 18 января 2000 года.
На фото: Егор Лигачев и и.о. президента РФ, председатель правительства Владимир Путин на первом заседании Госдумы третьего созыва, 18 января 2000 года.
7 из 7
Егору Лигачеву принадлежат ставшие крылатыми политические фразы "Борис, ты не прав!", "Чертовски хочется работать", "Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете". Егор Кузьмич являлся рекордсменом по продолжительности жизни среди представителей высшего партийного руководства СССР и рекордсменом по продолжительности жизни среди ныне живущих российских государственных деятелей.
© Фото: сайт КПРФ
Егор Лигачев умер в Москве на 101-м году жизни от двусторонней пневмонии 8 мая 2021 года.
30 августа, 08:32Эксклюзивы РИА Новости КрымНепонятый и непонятный Горбачев