https://crimea.ria.ru/20261129/Egor-Ligachev-ottsu-antialkogolnoy-kampanii---100-let-1117684776.html

От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР

От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР - РИА Новости Крым, 29.11.2026

От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР

Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев свой политический путь он начал при Сталине. Инженер авиазавода, секретарь обкома... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T10:22

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Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев свой политический путь он начал при Сталине. Инженер авиазавода, секретарь обкома комсомола в Новосибирске. При Брежневе - глава Томской области. Вместе с с Горбачевым, будучи главным идеологом КПСС, проводил политику перестройки, а в 1990 был отправлен в отставку уже как "враг перестройки". После распада СССР вернулся к политической деятельности, восстанавливая деятельность запрещенной компартии. В 2000 году Егор Лигачев открывал заседание Госдумы РФ. От активной политической деятельности он отошел только в 2013 году. О ярких страницах биографии ветерана отечественной политики – в фотоленте РИА Новости Крым.Егор Лигачев умер в Москве на 101-м году жизни от двусторонней пневмонии 8 мая 2021 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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визуал, ссср, политика, история, биография