https://crimea.ria.ru/20261128/zelenskiy-vvel-novye-sanktsii-protiv-rossii-1161479442.html

Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Зеленский ввел новые санкции против России

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 81 россиянина и 67 российских компаний. Документ опубликован на сайте офиса... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T19:13

2026-11-28T19:13

2026-11-28T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 81 россиянина и 67 российских компаний. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.В первый пакет санкций вошли 44 гражданина России и 31 компания, включая "Сапсан", "Мавитех", "Сигнал". В другой документ попали еще 37 россиян и 36 компаний, включая полигон "Капустин Яр", "Агрегат" и "Новый рубеж".26 сентября Зеленский ввел в действие санкции в отношении участников избирательной кампании по выборам в Госдуму в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.В санкционном списке значатся 44 физических лица. Некоторые из них ранее были избраны депутатами местных советов в регионах. Также ограничения введены в отношении члена центрального штаба Народного фронта, руководителя проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкора Ирины Куксенковой и экс-депутата Верховной рады Юрия Онищука.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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