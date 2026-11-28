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Зеленский ввел новые санкции против России
Зеленский ввел новые санкции против России - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Зеленский ввел новые санкции против России
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 81 россиянина и 67 российских компаний. Документ опубликован на сайте офиса... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T19:13
2026-11-28T19:13
2026-11-28T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 81 россиянина и 67 российских компаний. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.В первый пакет санкций вошли 44 гражданина России и 31 компания, включая "Сапсан", "Мавитех", "Сигнал". В другой документ попали еще 37 россиян и 36 компаний, включая полигон "Капустин Яр", "Агрегат" и "Новый рубеж".26 сентября Зеленский ввел в действие санкции в отношении участников избирательной кампании по выборам в Госдуму в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.В санкционном списке значатся 44 физических лица. Некоторые из них ранее были избраны депутатами местных советов в регионах. Также ограничения введены в отношении члена центрального штаба Народного фронта, руководителя проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкора Ирины Куксенковой и экс-депутата Верховной рады Юрия Онищука.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, санкции, санкции против россии, в мире, владимир зеленский, новости
Зеленский ввел новые санкции против России
Зеленский подписал указы о введении санкций против 67 российских компаний
19:13 28.11.2026 (обновлено: 19:14 28.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 81 россиянина и 67 российских компаний. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.
В первый пакет санкций вошли 44 гражданина России и 31 компания, включая "Сапсан", "Мавитех", "Сигнал".
В другой документ попали еще 37 россиян и 36 компаний, включая полигон "Капустин Яр", "Агрегат" и "Новый рубеж".
26 сентября Зеленский ввел в действие санкции
в отношении участников избирательной кампании по выборам в Госдуму в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В санкционном списке значатся 44 физических лица. Некоторые из них ранее были избраны депутатами местных советов в регионах. Также ограничения введены в отношении члена центрального штаба Народного фронта, руководителя проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкора Ирины Куксенковой и экс-депутата Верховной рады Юрия Онищука.
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