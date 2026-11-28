https://crimea.ria.ru/20261128/vzorvat-dneproges-i-pereimenovat-dinamo-pochemu-dekommunizatsiya-kieva-lozhna-1161432627.html

Взорвать ДнепроГЭС и переименовать "Динамо": почему декоммунизация Киева ложна

Взорвать ДнепроГЭС и переименовать "Динамо": почему декоммунизация Киева ложна - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Взорвать ДнепроГЭС и переименовать "Динамо": почему декоммунизация Киева ложна

Чтобы быть последовательными, бездельникам на Украине в рамках "декоммунизации" следует переименовать киевский футбольный клуб "Динамо", созданный в бытность... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T18:50

2026-11-28T18:50

2026-11-28T18:50

мнения

армен гаспарян

украина

декоммунизация

общество

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы быть последовательными, бездельникам на Украине в рамках "декоммунизации" следует переименовать киевский футбольный клуб "Динамо", созданный в бытность НКВД СССР, а также взорвать ненавистный, потому что советский, ДнепроГЭС. В противном случае все эти антироссийские лозунги ложны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армен Гаспарян.По словам историка, занимаются переименованиями и прочими мероприятиями в рамках так называемой "декоммунизации" на Украине недалекие бездельники, не способные ни воевать, ни созидать, но научившиеся выслуживаться, лгать и прятаться."Когда у вас такое количество лоботрясов, которые категорически не видят себя на фортеце, они же должны в тылу быть чем-то заняты. Ни к какому труду эта публика не готова в принципе. Вы не сможете ее отправить, например, на капитальный ремонт моста Патона. Потому что он рухнет через 10 минут без всяких русских прилетов от "умелых" действий", – прокомментировал Гаспарян.Отсюда и так называемые "мовные патрули" ("языковые патрули" – с укр.), и улицы, получающие названия в честь непонятно кого, и бестолковый выбор топонимов даже если смотреть на это с точки зрения киевского режима, сказал он."С большим интересом читаю полемику вокруг Филарета Денисенко, раскольника всея Руси, архиерея канонической Украинской православной церкви. Они решили переименовать в его честь даже не улицу, а тупик. Ну вот, я с трудом себе представляю, что надо иметь в голове, чтобы нанести на карту города Киева тупик Денисенко", – сказал Гаспарян.При этом идеальным началом всему этому самодурству киевского режима было бы переименование киевского "Динамо".Вывод один для всей этой истории: ложные лозунги у киевского режима, как и аргументы. И прежде всего в речах о том, что избавляются на Украине от советского наследия. Ведь если посмотреть на условно каноническую территорию Украины, отметил Гаспарян, то ясно, что все здесь создавалось в рамках Российской империи и Советского Союза, выходит, что все нужно изничтожить."Они очень элегантно это объясняют тем, что здесь исторически жили украинцы, а то, что они были в империи или в Советском Союзе, то это была оккупация. Я, правда, не могу назвать ни одного примера из истории, чтобы оккупанты столько всего понастроили. Обычно под оккупацией подразумевается разграбление и уничтожение, а здесь строительство и, так сказать, увеличение численности населения", – сказал он.При этом никто из идеологов националистического движения никогда и ничего не сделал для культуры – они вообще эту тему как бы не рассматривали, подчеркнул Гаспарян.Что же касается Западной Украины сто лет назад, то вся ее культура сводилась к песням селян на хуторах."И она была какой угодно, только не была западноукраинская. Она была польская, она еврейская, русинская... А все, что было как бы на канонической территории, это создавалось, извините, при полном усердии и участии великого русского народа", – заключил эксперт.Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя свежие данные об украинской "декоммунизации", высказал мнение, что киевский режим продолжает ликвидировать на Украине не то, что связано с Россией – преступно стирается все, что связано с живущим на этой русской земле народом.По данным антироссийского движения "Деколонизация. Украина", с 2022 года киевский режим переименовал в украинских городах свыше 96% улиц в рамках так называемой "декоммунизации". Согласно приведенным данным, названий, связанных с выдающимися деятелями российской и советской историей, ранее было 31 769, теперь их 1134, то есть 3,6% от прежнего числа. Переименованные 30 635 улиц получили имена националистов и пособников фашистов. Только гетману-изменнику Ивану Мазепе посвящены на Украине 785 улиц, переулков и площадей. А имена Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с Гитлером, есть, соответственно, у 705 и 422 топонимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваПуть самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве Для чего Европа и Украина воюют с памятниками

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мнения, армен гаспарян, украина, декоммунизация, общество, история