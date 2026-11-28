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ВСУ ударили по Луганску: три человека погибли
ВСУ ударили по Луганску: три человека погибли - РИА Новости Крым, 28.11.2026
ВСУ ударили по Луганску: три человека погибли
Три человека погибли и еще трое пострадали при ударе ВСУ по Луганску вечером в субботу. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T19:47
2026-11-28T19:47
2026-11-28T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще трое пострадали при ударе ВСУ по Луганску вечером в субботу. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.Он отметил, что удар пришелся по восточной части города. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.На месте трагедии работают специалисты экстренных служб, людям оказывается помощь, последствия атаки устраняются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новые регионы россии, происшествия, новости сво, новости
ВСУ ударили по Луганску: три человека погибли
В Луганске три человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ у торгового центра
19:47 28.11.2026 (обновлено: 19:59 28.11.2026)