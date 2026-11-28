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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе выключили сирены и сняли угрозу воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T18:05
2026-11-28T18:05
2026-11-28T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и сняли угрозу воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в субботу в 17:45. Опасность беспилотных ударов сохранялась около 20 минут.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе дан отбой воздушной тревоги
18:05 28.11.2026 (обновлено: 18:07 28.11.2026)