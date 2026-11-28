Восстановление Крымского моста: Хуснуллин рассказал о решениях
Все проектные решения по восстановлению Крымского моста приняты – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Проектные решения по восстановлению Крымского моста после ударов ВСУ приняты. Правительство определило сроки и назначило ответственных за их соблюдение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы. Полным ходом над этим работаем и занимаемся", – написал Хуснуллин в своем канале в МАКС.
20 ноября вице-премьер говорил, что есть два варианта восстановления Крымского моста, проектировщики ведут расчеты.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, специалисты нашли два варианта восстановления транспортного перехода.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.
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