https://crimea.ria.ru/20261128/vosstanovlenie-krymskogo-mosta-khusnullin-rasskazal-o-resheniyakh-1161473889.html

Восстановление Крымского моста: Хуснуллин рассказал о решениях

Восстановление Крымского моста: Хуснуллин рассказал о решениях - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Восстановление Крымского моста: Хуснуллин рассказал о решениях

вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T15:29

2026-11-28T15:29

2026-11-28T15:29

крым

атаки всу на крымский мост

крымский мост

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Проектные решения по восстановлению Крымского моста после ударов ВСУ приняты. Правительство определило сроки и назначило ответственных за их соблюдение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.20 ноября вице-премьер говорил, что есть два варианта восстановления Крымского моста, проектировщики ведут расчеты.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Точные сроки восстановления будут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, специалисты нашли два варианта восстановления транспортного перехода.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжихДвижение по Крымскому мосту: как будут ходить электрички в выходныеИз Севастополя через Крымский мост запустят новые автобусные рейсы

крым

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крымский мост, крымский мост, марат хуснуллин