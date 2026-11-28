https://crimea.ria.ru/20261128/volshebnaya-palochka-i-govoryaschiy-kot-chto-prosyat-u-deda-moroza-deti-v-rossii-1161470477.html

Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России

Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России

Среди самых необычных просьб от детей в России были желания научиться летать и читать мысли других, а также, чтобы заговорили кот и кукла. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T10:03

2026-11-28T10:03

2026-11-28T10:03

новый год

дед мороз

общество

дети

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Среди самых необычных просьб от детей в России были желания научиться летать и читать мысли других, а также, чтобы заговорили кот и кукла. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Всероссийский Дед Мороз.Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в городе Великий Устюг в Вологодской области России. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником. Сюда же Деду Морозу приходят письма от детей со всей страны в преддверии самого удивительного, настоящего и волшебного, праздника – Нового года.День рождения Деда Мороза – цифры и фактыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, дед мороз, общество, дети, россия