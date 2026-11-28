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Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России
Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России
Среди самых необычных просьб от детей в России были желания научиться летать и читать мысли других, а также, чтобы заговорили кот и кукла. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T10:03
2026-11-28T10:03
2026-11-28T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Среди самых необычных просьб от детей в России были желания научиться летать и читать мысли других, а также, чтобы заговорили кот и кукла. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Всероссийский Дед Мороз.Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в городе Великий Устюг в Вологодской области России. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником. Сюда же Деду Морозу приходят письма от детей со всей страны в преддверии самого удивительного, настоящего и волшебного, праздника – Нового года.День рождения Деда Мороза – цифры и фактыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку Ялта готовится к новогодним праздникам: когда установят елку
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новый год, дед мороз, общество, дети, россия
Волшебная палочка и говорящий кот: что просят у Деда Мороза дети в России
Всероссийский Дед Мороз рассказал о необычных просьбах детей на Новый год