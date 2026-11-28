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В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель

В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель - РИА Новости Крым, 28.11.2026

В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель

Дрон ВСУ атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T12:22

2026-11-28T12:22

2026-11-28T12:24

запорожская область

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всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

васильевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона.Среди пострадавших - главный врач больницы Николай Лысенко, отметили в минздраве. Под его руководством Васильевская ЦРБ с начала специальной военной операции оказывает медицинскую помощь гражданским и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Медицинские работники продолжают выполнять свой долг даже в самых сложных и опасных условиях, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, васильевка