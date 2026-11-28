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В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель
В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель - РИА Новости Крым, 28.11.2026
В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель
Дрон ВСУ атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T12:22
2026-11-28T12:22
2026-11-28T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Дрон ВСУ атаковал служебную машину Васильевской больницы в Запорожской области, погибли медсестра и водитель, еще двое человек ранены, сообщил минздрав региона.Среди пострадавших - главный врач больницы Николай Лысенко, отметили в минздраве. Под его руководством Васильевская ЦРБ с начала специальной военной операции оказывает медицинскую помощь гражданским и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Медицинские работники продолжают выполнять свой долг даже в самых сложных и опасных условиях, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, васильевка
В Запорожской области при атаке дрона погибли медсестра и водитель
В Запорожской области дрон атаковал служебный автомобиль больницы
12:22 28.11.2026 (обновлено: 12:24 28.11.2026)