" Погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. В субботу дождь, вечером переходящий в мокрый снег, в восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки, в горах отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем 1-6 тепла, на ЮБК до 9 тепла; в воскресенье похолодает ночью -4…+1; днем от -2…+3, на ЮБК +1…+6", - уточнили синоптики.

Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от + 3 до +9, днем не поднимется выше +6 градусов.