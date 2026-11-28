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В субботу в Крым придет зима
В субботу в Крым придет зима - РИА Новости Крым, 28.11.2026
В субботу в Крым придет зима
В субботу в Крыму похолодает, ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T00:01
2026-11-28T00:01
2026-11-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму похолодает, ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…5.В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...8.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от + 3 до +9, днем не поднимется выше +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В субботу в Крым придет зима
В Крыму в субботу ожидается сильный ветер и мокрый снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму похолодает, ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. В субботу дождь, вечером переходящий в мокрый снег, в восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки, в горах отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем 1-6 тепла, на ЮБК до 9 тепла; в воскресенье похолодает ночью -4…+1; днем от -2…+3, на ЮБК +1…+6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…5.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...8.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от + 3 до +9, днем не поднимется выше +6 градусов.
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