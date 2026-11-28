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В США усиливается борьба против олигархов – что это даст партии Трампа

В США усиливается борьба против олигархов – что это даст партии Трампа - РИА Новости Крым, 28.11.2026

В США усиливается борьба против олигархов – что это даст партии Трампа

Победа демпартии на выборах в Конгресс активизировала усилия левых, которые пытаются перестроить Америку по своим лекалам. В частности, с новой силой призывают... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T14:14

2026-11-28T14:14

2026-11-28T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Победа демпартии на выборах в Конгресс активизировала усилия левых, которые пытаются перестроить Америку по своим лекалам. В частности, с новой силой призывают к "деолигархизации" американской политики, раскалывая демпартию изнутри и давая республиканцам больше шансов чудом удержаться у власти. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт называет происходящее "односторонним разоружением" демократов, которое продолжает усиливаться после победы демократов на выборах в Конгресс и активизации в связи с этим левых.Так, они уже настаивают на том, чтобы лидер республиканской партии, президент США Дональд Трамп создал в Соединенных Штатах государственную систему медстрахования европейского образца, а внутри демократической парии навязывают всем остальным политикам обязательство отказаться от денег олигархов, отмечает Дудаков.Дело в том, что теперь кандидаты в президентской гонке 2028 года не должны будут использовать так называемые Super-PAC, или внешние фонды, через которые прокручиваются миллиарды долларов в обход избирательных ограничений, противном случае их просто не допустят к дебатам, добавил политолог."Республиканцы же только рады любым самоограничениям и жестам доброй воли со стороны демократов. В одном только Super-PAC лично Трампа имеется несколько сотен миллионов долларов. И республиканцы снова будут собирать миллиарды от своих олигархов на президентскую кампанию", – отметил Дудаков.Республиканцы потратили на выборы в Конгресс гораздо больше денег, чем демократы, однако разгромно проиграли, и это лишний раз доказало, что деньги решают далеко не все. Тем не менее вести с ними предвыборные кампании гораздо проще, чем без них, и республиканцы, по мнению Дудакова, непременно воспользуются возможностью выйти вперед, пока демократы продолжат давить своих же."Для молодого поколения демократов крупные спонсоры-олигархи – уже буквально классовые враги. Так что тут они идут на принцип, даже если это и даст в итоге больше шансов республиканцам чудом удержаться у власти", – резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, политика, сша, в мире, европейский союз (ес)