https://crimea.ria.ru/20261128/v-sevastopole-zalozhili-novyy-les-na-ploschadi-11-gektara-1161476819.html

В Севастополе заложили новый лес на площади 1,1 гектара

В Севастополе заложили новый лес на площади 1,1 гектара - РИА Новости Крым, 28.11.2026

В Севастополе заложили новый лес на площади 1,1 гектара

Севастополь замкнул восьмой сезон Всероссийской акции "Сохраним лес" высадкой нового леса на площади 1,1 гектара. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T16:54

2026-11-28T16:54

2026-11-28T16:54

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь замкнул восьмой сезон Всероссийской акции "Сохраним лес" высадкой нового леса на площади 1,1 гектара. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Мекензиевском лесничестве заложили новый лес на площади 1,1 гектара", – сообщил он в своем канале в мессенджере МАКС.По его словам, всего здесь высадили более 7 тысяч саженцев сосны крымской, вишни магалебской и кипариса.Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится с 2019 года как ответная мера на лесные пожары. В 2026 году она проходит по нацпроекту "Экологическое благополучие". Цель – высадить в стране 40 млн деревьев достигнута. В общей сложности за 7 предыдущих сезонов проекта высадили больше 430 миллионов деревьев.В начале декабря прошлого, 2025 года в Севастополе в рамках той же всероссийской акции заложили сосновый бор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах СевастополяПромобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесов

https://crimea.ria.ru/20261013/v-yalte-vysazhivayut-krasnoknizhnye-rasteniya-1160162804.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, акция "сохраним лес", сохраним лес, леса крыма, экология, новости севастополя