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В Севастополе презентовали книгу с полной биографией адмирала Корнилова

В Севастополе презентовали книгу с полной биографией адмирала Корнилова - РИА Новости Крым, 28.11.2026

В Севастополе презентовали книгу с полной биографией адмирала Корнилова

В Севастополе презентовали второе издание книги "Вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов: "Отстаивайте же Севастополь!", в которой представлена полная... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе презентовали второе издание книги "Вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов: "Отстаивайте же Севастополь!", в которой представлена полная биография легендарного флотоводца с уникальными данными из архивов, иллюстрациями из писем и фотографиями из фондов музея. Мероприятие приурочили к 220-летию со дня его рождения адмирала предстоящему 85-летнему юбилею автора монографии – Валентины Егоренко, много лет посвятившей себя сбору материалов для книги в Крыму и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя.Уникальная в своем роде академическая монография появилась благодаря кропотливой работе с архивами и личными письмами, которую много лет проводила Валентина Егоренко, рассказали в музее. Уроженка Николаевска-на-Амуре, она окончила историко-филологический факультет Симферопольского института и в начале 1970-х пришла работать в Музей героической обороны Севастополя, в отдел дореволюционной истории.По словам автора монографии, много работы она провела в центральных архивах, также уникальные сведения были ею добыты на Тверской земле – родине Корнилова.Все эти ценные материалы легли в основу книги, которая появилась в 2020 году. Первое издание под названием "Вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов: "Отстаивайте же Севастополь!" вышло в Твери.Теперь же, обновленное и дополненное, второе издание выходит в Севастополе."Издание было переработано: заменены иллюстрации на качественные фондовые материалы музея, доработан научно-справочный аппарат... Над вторым изданием трудилась целая редакционная коллегия научных сотрудников музея, а визуальный облик создавали художники экспозиционно-выставочного отдела", – уточнили в учреждении.В книге представлена полная биография адмирала Владимира Корнилова, детально описан его вклад в развитие Черноморского флота и оборону Севастополя, рассказывается об истории музея в Рясне и многое другое.По словам заместителя директора по научной работе Музея обороны Севастополя Альбины Тищенко, выходящее сейчас обновленное издание в свободную продажу не поступит – ознакомиться с ним можно будет в библиотеках."Оно будет передано библиотекам и учебным заведениям бесплатно... Наше мероприятие призвано не только представить книгу, но и обеспечить передачу нового издания в учреждения города", – сказала она.Тираж книги – 300 экземпляров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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