https://crimea.ria.ru/20261128/v-sevastopole-otmenili-grafiki-podachi-elektrichestva-1161469964.html
В Севастополе отменили графики подачи электричества
В Севастополе отменили графики подачи электричества - РИА Новости Крым, 28.11.2026
В Севастополе отменили графики подачи электричества
В Севастополе снова отменили графики подачи электроэнергии в связи с уменьшением электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T09:22
2026-11-28T09:22
2026-11-28T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе снова отменили графики подачи электроэнергии в связи с уменьшением электроснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации "Севастопольэнерго".Отмечается, что предпринимаемые меры вынужденные и необходимы в для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе отменили графики подачи электричества
В Севастополе отменили графики подачи электричества из-за уменьшения электроснабжения