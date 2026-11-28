В Киеве разбиты электроподстанция и теплоэлектроцентраль
Удары по Украине сегодня: под Киевом разбиты электроподстанция и теплоэлектроцентраль
© Pavel PetrovGожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте после атаки российского беспилотника в Киеве
© Pavel Petrov
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы России нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов поражены электроподстанция "Нивки" 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, разбито морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря восточнее Одессы, которое доставляло на Украину грузы военного назначения.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждена инфраструктура критического объекта. По его данным, в городе начались перебои с водоснабжением и светом.
Ночью российские дроны поразили электроподстанцию "Заречье" 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. четыре железнодорожных локомотива в Синельниково Днепропетровской области, Коростень Житомирской области и Люботин Харьковской области, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники, предназначенной для украинской армии.
Также в результате ударов разбит резервуар с горючим в населенном пункте Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ.