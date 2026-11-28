https://crimea.ria.ru/20261128/v-kieve-razbity-elektropodstantsiya-i-teploelektrotsentral-1161477731.html

В Киеве разбиты электроподстанция и теплоэлектроцентраль

В Киеве разбиты электроподстанция и теплоэлектроцентраль - РИА Новости Крым, 28.11.2026

В Киеве разбиты электроподстанция и теплоэлектроцентраль

В субботу Вооруженные силы России нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T17:42

2026-11-28T17:42

2026-11-28T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы России нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбито морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря восточнее Одессы, которое доставляло на Украину грузы военного назначения.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице повреждена инфраструктура критического объекта. По его данным, в городе начались перебои с водоснабжением и светом.Ночью российские дроны поразили электроподстанцию "Заречье" 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. четыре железнодорожных локомотива в Синельниково Днепропетровской области, Коростень Житомирской области и Люботин Харьковской области, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники, предназначенной для украинской армии.Также в результате ударов разбит резервуар с горючим в населенном пункте Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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