https://crimea.ria.ru/20261128/v-kieve-gremyat-vzryvy-povrezhden-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-1161474116.html

В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры

В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 28.11.2026

В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры

В субботу днем в Киеве гремят взрывы - над столицей воют сирены. Мэр Виталий Кличко сообщил о попаданиях в объект критической инфраструктуры. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T15:46

2026-11-28T15:46

2026-11-28T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В субботу днем в Киеве гремят взрывы - над столицей воют сирены. Мэр Виталий Кличко сообщил о попаданиях в объект критической инфраструктуры.Кличко заявил, что в некоторых районах Киева возможны перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии.Ночью российские дроны поразили электроподстанцию "Заречье" 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. четыре железнодорожных локомотива в Синельниково Днепропетровской области, Коростень Житомирской области и Люботин Харьковской области, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники, предназначенной для украинской армии.Также в результате ударов разбит резервуар с горючим в населенном пункте Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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