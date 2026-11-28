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В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры
В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 28.11.2026
В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры
В субботу днем в Киеве гремят взрывы - над столицей воют сирены. Мэр Виталий Кличко сообщил о попаданиях в объект критической инфраструктуры. РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T15:46
2026-11-28T15:46
2026-11-28T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В субботу днем в Киеве гремят взрывы - над столицей воют сирены. Мэр Виталий Кличко сообщил о попаданиях в объект критической инфраструктуры.Кличко заявил, что в некоторых районах Киева возможны перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии.Ночью российские дроны поразили электроподстанцию "Заречье" 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. четыре железнодорожных локомотива в Синельниково Днепропетровской области, Коростень Житомирской области и Люботин Харьковской области, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники, предназначенной для украинской армии.Также в результате ударов разбит резервуар с горючим в населенном пункте Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Киеве гремят взрывы: поврежден объект критической инфраструктуры
В Киеве поврежден объект критической инфраструктуры - город остался без света и воды