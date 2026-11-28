https://crimea.ria.ru/20261128/udary-po-ukraine---chto-porazheno-za-noch-1161470134.html

Удары по Украине - что поражено за ночь

Удары по Украине - что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Удары по Украине - что поражено за ночь

Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ, поразив электроподстанцию в Киевской области, четыре... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T09:31

2026-11-28T09:31

2026-11-28T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ, поразив электроподстанцию в Киевской области, четыре локомотива, резервуар с горючим и судно с военным грузом для украинской армии в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что в результате ударов была поражена электроподстанция "Заречье" 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины.Кроме того, поражены четыре железнодорожных локомотива в н.п. Синельниково Днепропетровской области, н.п. Коростень Житомирской области и н.п. Люботин Харьковской области, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники, предназначенной для украинской армии.Также в результате ударов разбит резервуар с горючим в н.п. Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ, и морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря южнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения, добавили в Минобороны.Ранее в субботу в Минобороны России сообщали, что дежурные силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли массированный удар по Киеву Армия России наступает по всем фронтам – катастрофические потери Киева за неделю Удары по Украине: поражены три электроподстанции и сухогруз

https://crimea.ria.ru/20261128/1246-dronov-sbity-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161469843.html

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