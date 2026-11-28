https://crimea.ria.ru/20261128/tsentr-adaptivnogo-sporta-otkryli-v-krymu-kak-popast-i-trenirovatsya-1161364156.html
Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться
Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться
Крым стал пятым регионом страны, в котором открыли Демонстрационно-просветительский центр Паралимпийского комитета России. Теперь во всех крупных городах будут... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T20:47
2026-11-28T20:47
2026-11-28T20:37
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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Крым стал пятым регионом страны, в котором открыли Демонстрационно-просветительский центр Паралимпийского комитета России. Теперь во всех крупных городах будут открываться филиалы отделений флагманского учреждения с упором на самые востребованные виды спорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал Герой России, заместитель министра спорта РК Владимир Манохин.На днях в пресс-службе минспорта Республики Крым анонсировали открытие Демонстрационно-просветительского центра (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам СВО найти себя в адаптивном спорте."После того, как наши ребята на Паралимпиаде выступили, во взаимодействии с Паралимпийским комитетом России мы открыли этот центр, потому что необходимо развивать спорт для всех, все равны. И социализация в спорте людей с инвалидностью и ветеранов СВО – это моя прямая задача", – сказал Манохин.Хотя в основном центр является демонстрационным, здесь можно не только выбрать, но и заниматься некоторыми видами адаптивного спорта, отметил он.Спорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуОткрытый в Симферополе Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России – пятый в стране, сказал он, то есть работа только набирает обороты.Поэтому аналогичные учреждения – если не крупные центры, то хотя бы отделения флагманского учреждения – будут стараться открыть во всех крупных городах Крыма усилиями минспорта, потому что одного недостаточно, сказал Манохин."Будем по возможности открывать их в отделениях, которые находятся у нас почти во всех крупных городах Крыма", – пообещал Манохин."Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения ПутинаПо словам замминистра, крымчане уже интересуются, можно ли проводить тренировки в центре. Ответ: да, с обеспечением безопасности.Он подчеркнул, что расположение центра в определенной степени удобно для ветеранов СВО – недалеко от Фонда "Защитники Отечества", с которым постоянно взаимодействует. При этом рядом есть автобусная остановка и полноценная доступная среда, так что достаточно удобно будет и родителям с детьми-инвалидами.По его словам, тренерский состав школы "Инваспорт" Республики Крым заполнен на 98%, и в отделениях школы во всех городах практически полный штат задействован в работе.Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом РоссииВ 2025 году президент РФ Владимир Путин поручил развивать в России адаптивный спорт. В частности, разработать концепцию развития адаптивной физкультуры до 2030-го и на перспективу до 2036 года, а также соответствующий ей план мероприятий.В марте 2026 российский лидер подписал указ о награждении отечественных паралимпийцев и их тренеров за успешные выступления на Паралимпийских играх в Италии. 19 марта в Кремле Путин встретился со спортсменами-паралимпийцами из национальной сборной России и, награждая одного из них, двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова, встал перед ним на колено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильныхКрым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккеяВ Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта
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новости крыма, спорт, минспорта крыма, ветераны сво, паралимпийский спорт, общество
Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться
Филиалы Центра адаптивного спорта в Крыму будут открывать во всех крупных городах – власти
CИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Крым стал пятым регионом страны, в котором открыли Демонстрационно-просветительский центр Паралимпийского комитета России. Теперь во всех крупных городах будут открываться филиалы отделений флагманского учреждения с упором на самые востребованные виды спорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказал Герой России, заместитель министра спорта РК Владимир Манохин
.
На днях в пресс-службе минспорта Республики Крым анонсировали открытие Демонстрационно-просветительского центра (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам СВО найти себя в адаптивном спорте.
"После того, как наши ребята на Паралимпиаде выступили, во взаимодействии с Паралимпийским комитетом России мы открыли этот центр, потому что необходимо развивать спорт для всех, все равны. И социализация в спорте людей с инвалидностью и ветеранов СВО – это моя прямая задача", – сказал Манохин.
Хотя в основном центр является демонстрационным, здесь можно не только выбрать, но и заниматься некоторыми видами адаптивного спорта, отметил он.
"У нас во всем Крыму открыто 11 отделений нашей школы "Инваспорт" ("Спортивная школа по паралимпийским и суролимпийским видам спорта Республики Крым" – ред.). Люди приходят, пробуют... Для ветеранов СВО более интересны такие виды, как стрельба, метание ножа, фехтование. Для детишек – настольный теннис. А если дети незрячие, то шоудаун тоже интересное направление – это теннис для слепых", – поделился Манохин.
Открытый в Симферополе Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России – пятый в стране, сказал он, то есть работа только набирает обороты.
Поэтому аналогичные учреждения – если не крупные центры, то хотя бы отделения флагманского учреждения – будут стараться открыть во всех крупных городах Крыма усилиями минспорта, потому что одного недостаточно, сказал Манохин.
"Будем по возможности открывать их в отделениях, которые находятся у нас почти во всех крупных городах Крыма", – пообещал Манохин.
По словам замминистра, крымчане уже интересуются, можно ли проводить тренировки в центре. Ответ: да, с обеспечением безопасности.
"Люди уже горят глазами, и они готовы приходить, пробовать, смотреть... Центр будет работать в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера. Не надо записываться – там всегда будет инструктор-методист, который вовлечен в спорт. Он является ветераном СВО, на протезе, полноценно знает все виды спорта, которые там представлены, и сможет объяснить. Просто надо прийти и попробовать", – сказал Манохин.
Он подчеркнул, что расположение центра в определенной степени удобно для ветеранов СВО – недалеко от Фонда "Защитники Отечества", с которым постоянно взаимодействует. При этом рядом есть автобусная остановка и полноценная доступная среда, так что достаточно удобно будет и родителям с детьми-инвалидами.
"Здесь можно покататься на санях, попинать мяч футбольный, посмотреть, что для ребенка интересно. И потом уже он будет состоять в какой-то секции, тренировочной команде и заниматься дальше", – отметил Манохин.
По его словам, тренерский состав школы "Инваспорт" Республики Крым заполнен на 98%, и в отделениях школы во всех городах практически полный штат задействован в работе.
В 2025 году президент РФ Владимир Путин поручил развивать в России адаптивный спорт. В частности, разработать концепцию развития адаптивной физкультуры до 2030-го и на перспективу до 2036 года, а также соответствующий ей план мероприятий.
В марте 2026 российский лидер подписал указ о награждении отечественных паралимпийцев и их тренеров за успешные выступления на Паралимпийских играх в Италии. 19 марта в Кремле Путин встретился со спортсменами-паралимпийцами из национальной сборной России и, награждая одного из них, двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова, встал перед ним на колено.
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