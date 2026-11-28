https://crimea.ria.ru/20261128/tsentr-adaptivnogo-sporta-otkryli-v-krymu-kak-popast-i-trenirovatsya-1161364156.html

Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться

Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Центр адаптивного спорта открыли в Крыму: как попасть и тренироваться

Крым стал пятым регионом страны, в котором открыли Демонстрационно-просветительский центр Паралимпийского комитета России. Теперь во всех крупных городах будут... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T20:47

2026-11-28T20:47

2026-11-28T20:37

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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Крым стал пятым регионом страны, в котором открыли Демонстрационно-просветительский центр Паралимпийского комитета России. Теперь во всех крупных городах будут открываться филиалы отделений флагманского учреждения с упором на самые востребованные виды спорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал Герой России, заместитель министра спорта РК Владимир Манохин.На днях в пресс-службе минспорта Республики Крым анонсировали открытие Демонстрационно-просветительского центра (ДПЦ) Паралимпийского комитета России, который поможет ветеранам СВО найти себя в адаптивном спорте."После того, как наши ребята на Паралимпиаде выступили, во взаимодействии с Паралимпийским комитетом России мы открыли этот центр, потому что необходимо развивать спорт для всех, все равны. И социализация в спорте людей с инвалидностью и ветеранов СВО – это моя прямая задача", – сказал Манохин.Хотя в основном центр является демонстрационным, здесь можно не только выбрать, но и заниматься некоторыми видами адаптивного спорта, отметил он.Спорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуОткрытый в Симферополе Демонстрационно-просветительский центр (ДПЦ) Паралимпийского комитета России – пятый в стране, сказал он, то есть работа только набирает обороты.Поэтому аналогичные учреждения – если не крупные центры, то хотя бы отделения флагманского учреждения – будут стараться открыть во всех крупных городах Крыма усилиями минспорта, потому что одного недостаточно, сказал Манохин."Будем по возможности открывать их в отделениях, которые находятся у нас почти во всех крупных городах Крыма", – пообещал Манохин."Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения ПутинаПо словам замминистра, крымчане уже интересуются, можно ли проводить тренировки в центре. Ответ: да, с обеспечением безопасности.Он подчеркнул, что расположение центра в определенной степени удобно для ветеранов СВО – недалеко от Фонда "Защитники Отечества", с которым постоянно взаимодействует. При этом рядом есть автобусная остановка и полноценная доступная среда, так что достаточно удобно будет и родителям с детьми-инвалидами.По его словам, тренерский состав школы "Инваспорт" Республики Крым заполнен на 98%, и в отделениях школы во всех городах практически полный штат задействован в работе.Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом РоссииВ 2025 году президент РФ Владимир Путин поручил развивать в России адаптивный спорт. В частности, разработать концепцию развития адаптивной физкультуры до 2030-го и на перспективу до 2036 года, а также соответствующий ей план мероприятий.В марте 2026 российский лидер подписал указ о награждении отечественных паралимпийцев и их тренеров за успешные выступления на Паралимпийских играх в Италии. 19 марта в Кремле Путин встретился со спортсменами-паралимпийцами из национальной сборной России и, награждая одного из них, двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова, встал перед ним на колено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильныхКрым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккеяВ Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, спорт, минспорта крыма, ветераны сво, паралимпийский спорт, общество