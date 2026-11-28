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Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО
Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО
Дети, отбывающие наказание в следственном изоляторе в Крыму за совершение противоправных действий, обеспечены холодильниками и телевизорами, а также имеют... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T19:47
2026-11-28T19:47
2026-11-28T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Дети, отбывающие наказание в следственном изоляторе в Крыму за совершение противоправных действий, обеспечены холодильниками и телевизорами, а также имеют возможность читать и заниматься спортом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.Она отметила, что во время посещения учреждения, сотрудники аппарата детского омбудсмена обсуждают с несовершеннолетними условия содержания, выслушивают их предложения и помогают решать вопросы. Несмотря на то, что дети ограничены в своей свободе, подчеркнула крымский детский омбудсмен, их права должны соблюдаться.Светлана Савченко лично интересуется у подростков, сохраняют ли они связь с родными, нужна ли им помощь."Хотелось бы обратить внимание отцов. Папы, пожалуйста, уделяйте внимание своим детям, особенно мальчишкам, потому что очень трудный подростковый период для любого ребенка, даже в нормальной и благополучной семье. Иногда нам кажется, что в семье все благополучно, но на самом деле нет взаимопонимания, взаимоуважения, доверия, а доверие – самое главное между родителями и детьми", - подчеркнула она.Семья, на ее взгляд, должна вовремя увидеть проблему у ребенка, пока он не совершил непоправимое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковНе стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиковВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ
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уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, общество, преступность, дети, новости крыма, светлана савченко, сизо, права человека
Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО
Как живут дети в крымском СИЗО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым
. Дети, отбывающие наказание в следственном изоляторе в Крыму за совершение противоправных действий, обеспечены холодильниками и телевизорами, а также имеют возможность читать и заниматься спортом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.
Она отметила, что во время посещения учреждения, сотрудники аппарата детского омбудсмена обсуждают с несовершеннолетними условия содержания, выслушивают их предложения и помогают решать вопросы. Несмотря на то, что дети ограничены в своей свободе, подчеркнула крымский детский омбудсмен, их права должны соблюдаться.
"Ребята должны иметь нормальные условия жизни и быта. Мы с ними разговариваем, они нам говорят, что так, что не так. У них есть возможность заниматься спортом, брать книги в библиотеке, у них есть холодильники, телевизоры, у них нормально с питанием. Конечно, это не домашние бабушкины пирожки, но тем не менее, нормальный рацион. Все соблюдается", - обозначила она.
Светлана Савченко лично интересуется у подростков, сохраняют ли они связь с родными, нужна ли им помощь.
"Хотелось бы обратить внимание отцов. Папы, пожалуйста, уделяйте внимание своим детям, особенно мальчишкам, потому что очень трудный подростковый период для любого ребенка, даже в нормальной и благополучной семье. Иногда нам кажется, что в семье все благополучно, но на самом деле нет взаимопонимания, взаимоуважения, доверия, а доверие – самое главное между родителями и детьми", - подчеркнула она.
Семья, на ее взгляд, должна вовремя увидеть проблему у ребенка, пока он не совершил непоправимое.
"Я хотела бы сказать, обращаясь к родителям, которые, конечно, со своими детьми работают, объясните им, пожалуйста, что несмотря на то, что они самые умные, сколько веревочке ни виться, конец все равно будет, если они ступают на скользкую дорожку. Но до тех пор, пока не совершено само преступление, есть возможность сойти с этого пути, сберечь свою жизнь, не испортить свою биографию. Это очень и очень важно, потому что дальше, если роковой шаг уже совершен, это уже лишение свободы", - подытожила детский омбудсмен.
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