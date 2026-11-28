https://crimea.ria.ru/20261128/trudnye-vstrechi-kak-kontroliruyut-soblyudenie-prav-detey-v-krymskom-sizo-1161315825.html

Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО

Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Трудные встречи: как контролируют соблюдение прав детей в крымском СИЗО

Дети, отбывающие наказание в следственном изоляторе в Крыму за совершение противоправных действий, обеспечены холодильниками и телевизорами, а также имеют... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T19:47

2026-11-28T19:47

2026-11-28T19:47

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко

общество

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светлана савченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Дети, отбывающие наказание в следственном изоляторе в Крыму за совершение противоправных действий, обеспечены холодильниками и телевизорами, а также имеют возможность читать и заниматься спортом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.Она отметила, что во время посещения учреждения, сотрудники аппарата детского омбудсмена обсуждают с несовершеннолетними условия содержания, выслушивают их предложения и помогают решать вопросы. Несмотря на то, что дети ограничены в своей свободе, подчеркнула крымский детский омбудсмен, их права должны соблюдаться.Светлана Савченко лично интересуется у подростков, сохраняют ли они связь с родными, нужна ли им помощь."Хотелось бы обратить внимание отцов. Папы, пожалуйста, уделяйте внимание своим детям, особенно мальчишкам, потому что очень трудный подростковый период для любого ребенка, даже в нормальной и благополучной семье. Иногда нам кажется, что в семье все благополучно, но на самом деле нет взаимопонимания, взаимоуважения, доверия, а доверие – самое главное между родителями и детьми", - подчеркнула она.Семья, на ее взгляд, должна вовремя увидеть проблему у ребенка, пока он не совершил непоправимое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковНе стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиковВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, общество, преступность, дети, новости крыма, светлана савченко, сизо, права человека