https://crimea.ria.ru/20261128/smert-5-letney-devochki-ot-istoscheniya-roditeli-arestovany-1161476279.html

Смерть 5-летней девочки от истощения: родители арестованы

Смерть 5-летней девочки от истощения: родители арестованы - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Смерть 5-летней девочки от истощения: родители арестованы

Вологодский городской суд арестовал отца и мать девочки, которая умерла от истощения. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T16:37

2026-11-28T16:37

2026-11-28T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вологодский городской суд арестовал отца и мать девочки, которая умерла от истощения. Об этом пишет РИА Новости.Защита арестованных намерена обжаловать арест.26 ноября стало известно, что в городе Вологда пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения, ее семилетний брат госпитализирован. По информации следователей, в многодетной семье 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Семья состояла на профилактическом учете, проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, за детьми должный уход не осуществлялся.Обоих родителей задержали вечером в четверг. Мать на допросе заявила, что не обращалась за медицинской помощью, поскольку якобы не знала, что дети теряют вес, и надеялась откормить их кашей. Ее муж подтвердил, что осознает причастность к произошедшему.Брата погибшей девочки остается в реанимации. Всего в больницу доставили девять детей. В областном Минздраве заявили, что их жизни ничего не угрожает.По словам министра труда и социальной защиты региона Александра Ершова, родители всегда отказывались от продуктовых наборов, а уборку у них дома делали сотрудники соцзащиты. В последний раз они навещали семью 12 ноября.Возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

вологда

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологда, суд, происшествия, дети, правосудие, приговор, новости