https://crimea.ria.ru/20261128/situatsiya-s-energosnabzheniem-kryma-pochemu-utrom-i-vecherom-dolgo-net-sveta-1161476075.html

Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света

Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света - РИА Новости Крым, 28.11.2026

Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света

В Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет... РИА Новости Крым, 28.11.2026

2026-11-28T16:18

2026-11-28T16:18

2026-11-28T16:19

крым

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет работу специалистов. Поэтому время отключения потребителей увеличивается. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.При этом для ликвидации последствий аварии и нормализации энергоснабжения задействованы все необходимые силы, средства и резервные мощности, акцентировал Гоцанюк.Гоцанюк акцентировал, что энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.Ранее в минтопэнерго Крыма сообщали, что ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. К этому сроку планируется завершить необходимые технические ремонтные работы. После восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано, добавили в профильном министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключенияхКрым в условиях ограничений: какие зарядные станции для дома выбирают жителиНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света

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