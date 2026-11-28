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Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света
Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света - РИА Новости Крым, 28.11.2026
Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света
В Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет... РИА Новости Крым, 28.11.2026
2026-11-28T16:18
2026-11-28T16:18
2026-11-28T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет работу специалистов. Поэтому время отключения потребителей увеличивается. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.При этом для ликвидации последствий аварии и нормализации энергоснабжения задействованы все необходимые силы, средства и резервные мощности, акцентировал Гоцанюк.Гоцанюк акцентировал, что энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.Ранее в минтопэнерго Крыма сообщали, что ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. К этому сроку планируется завершить необходимые технические ремонтные работы. После восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано, добавили в профильном министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключенияхКрым в условиях ограничений: какие зарядные станции для дома выбирают жителиНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света
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Ситуация с энергоснабжением Крыма: почему утром и вечером долго нет света
В Крыму непогода осложняет ремонт электросетей после аварии – власти
16:18 28.11.2026 (обновлено: 16:19 28.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму непрерывно ведутся ремонтно-восстановительные работы после аварии на электросетях, однако шторм, который в субботу обрушился на полуостров, осложняет работу специалистов. Поэтому время отключения потребителей увеличивается. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями, из-за чего в утренние и вечерние часы значительно возрастает нагрузка на энергосистему. Для предотвращения перегрузок и сохранения работоспособности сетевого оборудования вынужденно введены графики подачи электроэнергии", - сообщил он в МАКС.
При этом для ликвидации последствий аварии и нормализации энергоснабжения задействованы все необходимые силы, средства и резервные мощности, акцентировал Гоцанюк.
"Безусловным приоритетом остается обеспечение теплоснабжения социально значимых объектов и многоквартирных домов, а также стабильная работа систем водоснабжения и водоотведения. Приношу извинения за вынужденные неудобства и отклонения от графиков, которые, к сожалению, происходят", - указал он.
Гоцанюк акцентировал, что энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.
Ранее в минтопэнерго Крыма сообщали, что ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить
до конца следующей недели. К этому сроку планируется завершить необходимые технические ремонтные работы.
После восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано, добавили в профильном министерстве.
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